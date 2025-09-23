YKS EK TERCİH TARİHLERİ İÇİN GERİ SAYIM! 2025 ÖSYM ile YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?

2025 YKS'de üniversiteye yerleşemeyen adaylar için ek tercih dönemi başlıyor. Üniversite kayıtları tamamlandıktan sonra ÖSYM, boş kalan kontenjanlar için ek tercih kılavuzunu yayımlayacak. Adaylar, kılavuzda yer alan boş kontenjanlar, taban puanlar ve başarı sıralamalarına göre yeni tercihlerini yapabilecek. Peki, YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı ve ek tercihler hangi tarihte başlayacak?