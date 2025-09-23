YKS EK TERCİH TARİHLERİ İÇİN GERİ SAYIM! 2025 ÖSYM ile YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?

2025 YKS'de üniversiteye yerleşemeyen adaylar için ek tercih dönemi başlıyor. Üniversite kayıtları tamamlandıktan sonra ÖSYM, boş kalan kontenjanlar için ek tercih kılavuzunu yayımlayacak. Adaylar, kılavuzda yer alan boş kontenjanlar, taban puanlar ve başarı sıralamalarına göre yeni tercihlerini yapabilecek. Peki, YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı ve ek tercihler hangi tarihte başlayacak?
YÖK Başkanı Erol Özvar, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, herhangi bir programa yerleşemeyen öğrencilerin umutlarının sürdüğünü belirtti.
Özvar, ek yerleştirme dönemiyle ilgili olarak, "Boş kalan kontenjanlar sınırlı olsa da adaylar tekrar tercih yapma fırsatına sahip olacak. Bu sürecin dikkatle takip edilmesini özellikle öneriyorum" şeklinde konuştu.
ÖSYM tarafından yayımlanacak olan YKS ek tercih kılavuzu ile birlikte tarihler netleşecek. Geçtiğimiz yıllarda ek tercih süreci genellikle ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından kısa süre sonra başlamıştı. 2025 YKS ek tercih başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Resmi takvim belli olduğunda adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesinden duyuruları takip edebilecek.
Üniversitelerde boş kalan kontenjanlar YÖK tarafından ÖSYM'ye iletilecek. ÖSYM, ek tercih kılavuzunu hazırlayacak ve kılavuzda boş kontenjanlar, taban puanlar ile başarı sıralamaları gibi bilgiler yer alacak.
2025 YKS ek tercih kılavuzu henüz paylaşılmadı, kılavuzun bu hafta içinde (17-19 Eylül) yayımlanması bekleniyor. Geçen yıl, YKS yerleştirme sonuçları 13 Ağustos 2024'te açıklanmış, ek yerleştirme kılavuzu ise 6 Eylül'de yayınlanmıştı.