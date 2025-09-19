YKS EK TERCİH TARİHLERİ VE BOŞ KONTENJANLAR 2025: YKS ek tercihler ne zaman başlıyor, kılavuz yayınlandı mı, boş kontenjanlar belli oldu mu?

Üniversiteye yerleşemeyen adaylar için umut ek tercihlerde. 2025 YKS yerleştirme sonuçlarının ardından kayıt süreci tamamlandı. Şimdi ise boş kalan kontenjanlar için ÖSYM tarafından YKS ek tercih kılavuzu hazırlanacak. Adaylar, açıklanacak kılavuz doğrultusunda üniversitelerin boş kontenjanlarını, taban puanlarını ve başarı sıralamalarını dikkate alarak yeni tercihlerde bulunabilecek. Peki, 2025 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ek tercihler ne zaman başlayacak, üniversitelerin boş kontenjanları ve taban puanları açıklandı mı?
YÖK Başkanı Erol Özvar, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından değerlendirmelerde bulunmuş ve herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için de umudun devam ettiğini belirtmişti.
Özvar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
''Ek yerleştirme sürecinde, sayıca sınırlı da olsa boş kalan kontenjanlar için yeniden tercih yapma şansları olacaktır. Bu sürecin dikkatle takip edilmesini özellikle öneriyorum.''
ÖSYM tarafından yayımlanacak olan YKS ek tercih kılavuzu ile birlikte tarihler netleşecek. Geçtiğimiz yıllarda ek tercih süreci genellikle ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından kısa süre sonra başlamıştı. 2025 YKS ek tercih başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Resmi takvim belli olduğunda adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesinden duyuruları takip edebilecek.
Üniversitelerde boş kalan kontenjanlar YÖK tarafından ÖSYM'ye bildirilecek. ÖSYM ek tercih kılavuzu hazırlayacak ve kılavuzda üniversite boş kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralamaları gibi bilgiler yer alacak.
2025 YKS ek tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından paylaşılmadı. Kılavuzun bu hafta içerisinde (17-19 Eylül) yayımlanması bekleniyor.
Geçen yıl YKS yerleştirme sonuçları 13 Ağustos 2024 tarihinde açıklanmış, üniversite ek yerleştirme kılavuzu ise 6 Eylül'de yayınlanmıştı.
Ek tercih listelerinde adaylar en fazla 24 üniversiteye yer verebilecek. Ek yerleştirmeden yararlanabilmek için adayın 2025 YKS sınav puanının hesaplanmış olması gerekiyor.
Ek yerleştirme tercihleri, belirlenen takvim doğrultusunda T.C. kimlik ve aday şifresiyle ais.osym.gov.tr adresinden yapılacak. Posta, fax, elektronik posta vb. yöntemleriyle iletilen tercihler geçersiz sayılacak.
Üniversite adayları, yerleştirme sonuçlarının ardından kayıt işlemlerini 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında tamamladı.
Üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar da belli olacak. Ardından ÖSYM tarafından boş kalan kontenjanlar için kılavuzu paylaşacak.
Diğer taraftan YKS 2025 taban puanları paylaşıldı. ÖSYM, resmi internet sayfası üzerinden YKS yerleştirme sonuçlarına dair verileri yayınladı. YKS üniversiteleri en düşük ve en yüksek puanları belli oldu.
YKS ek tercih sonuçları, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından duyurulacak. Adaylar sonuçları, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM'nin resmi sayfasından öğrenebilecek. Yerleşen adaylar üniversite kayıtlarını belirtilen tarihler arasında e-Devlet veya üniversiteler üzerinden gerçekleştirecek.