YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2025 | ÖSYM ekranı ile YKS ek tercih üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman ve nasıl yapılacak?

2025 YKS ek tercih sonuçları, ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden erişime açıldı. Bir programa yerleşen adaylar için şimdi gözler üniversite kayıt tarihlerine çevrildi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından paylaşılan akademik takvime göre ek yerleştirme kayıtları bu hafta başlayacak. Kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden elektronik ortamda veya üniversitelerde yüz yüze gerçekleştirilecek. İşte YKS ek tercih kayıt süreci ve adayların dikkat etmesi gereken detaylar...
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS 2025 ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
Adaylar, "sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sonuçlarını görüntüleyebiliyor.
Yerleşen öğrenciler, ek tercih sürecinin ardından kayıt işlemlerini tamamlayarak 2025-2026 eğitim öğretim yılında üniversiteye adım atacak.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre;
ek yerleştirme sonucunda bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar için kayıtlar 10-17 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacak.
E-Devlet üzerinden elektronik kayıt işlemleri ise 10-12 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.
E-Devlet kayıt işlemleri için adayların e-Devlet şifresi bulunması gerekiyor.
Kayıt işlemi sırasında sistem üzerinden "kayıt ol" butonuna tıklanarak bilgiler onaylanıyor.
E-Devlet'ten kayıt yapan adayların ayrıca üniversiteye gidip belge teslim etmesine gerek bulunmuyor.
Ek yerleştirme döneminde kayıt hakkı kazanan ancak belirtilen süre içinde kayıt yaptırmayan adaylar, bu haklarını kaybedecek.
Tarihleri kaçırmamak büyük önem taşıyor.