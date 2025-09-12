YKS EK TERCİHLER 2025: YKS ek tercihler ne zaman, tercih ücreti belli oldu mu? Gözler ÖSYM’de!

ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz doğrultusunda, adaylar YKS ek tercih işlemlerine başlayacak. Bu kapsamda ÖSYM'nin son dakika duyuruları yakından takip edilirken, adaylar aynı zamanda ek tercih ücretini de araştırıyor. Peki, YKS ek tercihler ne zaman, tercih ücreti belli oldu mu?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kayıt döneminin ardından boş kalan kontenjanlarla ilgili çalışmalarını tamamladıktan sonra bilgileri ÖSYM'ye iletecek. Boş kalan kontenjanlarla kılavuz hazırlanacak ve adaylarla paylaşılacak.
YKS ek tercih takvimi henüz ilan edilmedi. Kılavuzun en geç bu hafta içerisinde açıklanması ve ek tercihlerin başlaması bekleniyor.