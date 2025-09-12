Haberler Yaşam Haberleri YKS EK TERCİHLER 2025: YKS ek tercihler ne zaman, tercih ücreti belli oldu mu? Gözler ÖSYM'de!
Giriş Tarihi: 12.9.2025 07:29

Merkezi yerleştirmelerde yerleşemeyen adaylar, YKS ek tercih tarihleri ve ücretini araştırıyor. YKS ek tercih işlemleri osym.ais üzerinden gerçekleştirilecek. Bu kapsamda ise adaylar "YKS ek tercihler ne zaman, tercih ücreti belli oldu mu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, YKS ek tercihler başladı mı? İşte, detaylar...

ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz doğrultusunda, adaylar YKS ek tercih işlemlerine başlayacak. Bu kapsamda ÖSYM'nin son dakika duyuruları yakından takip edilirken, adaylar aynı zamanda ek tercih ücretini de araştırıyor. Peki, YKS ek tercihler ne zaman, tercih ücreti belli oldu mu?

YKS 2025 EK TERCİHLER NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kayıt döneminin ardından boş kalan kontenjanlarla ilgili çalışmalarını tamamladıktan sonra bilgileri ÖSYM'ye iletecek. Boş kalan kontenjanlarla kılavuz hazırlanacak ve adaylarla paylaşılacak.

YKS ek tercih takvimi henüz ilan edilmedi. Kılavuzun en geç bu hafta içerisinde açıklanması ve ek tercihlerin başlaması bekleniyor.

YKS ek tercih işlemleri, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle gerçekleştirilecek.

Ek tercihlerde merkezi tercihlerin aksine öğrencilerden tercih ücreti alınacak. Kılavuzda tercih ücreti ve diğer detaylara ilişkin bilgiler yer alacak.

Tercih ücretini yatırmayan adayların yerleştirme işlemleri yapılmayacak. Tercih süreci ais.osym.gov.tr ekranından gerçekleştirilecek. Adaylar tercih listelerinde en fazla 24 üniversite ve bölüme yer verebilecek.

