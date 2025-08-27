YKS EK TERCİHLER BEKLENİYOR! ÖSYM YKS ek tercih (2. tercih) kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

ÖSYM, 2025 YKS yerleştirme sonuçlarını duyurdu. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, ek tercih kılavuzu ve boş kontenjan sorgulamalarına yoğun ilgi gösteriyor. 2025 YKS ek tercih dönemi, üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından başlayacak.Peki, 2025 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı,ek tercihler ne zaman başlayacak, süreç nasıl işleyecek? İşte tüm detaylar…
2025 YKS yerleştirme sonuçları belli oldu.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 25 Ağustos 2025 tarihinde saat 09.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
YKS 2025 ek tercih kılavuzu henüz erişime açılmadı. Geçen yıl YKS yerleştirme sonuçları 13 Ağustos 2024'te açıklanmış, ek yerleştirme kılavuzu ise 6 Eylül'de yayımlanmıştı. ÖSYM'nin duyurusunun ardından ek tercihler 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da ek tercih sürecinin Eylül ayı içerisinde yapılması bekleniyor.
YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 2025-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin veriler paylaşıldı.
Açıklamada, devlet üniversitelerinde örgün yükseköğretim programlarına tahsis edilen toplam 521 bin 24 kontenjanın 515 bin 521'inin dolarak yüzde 99 gibi yüksek bir doluluk oranına ulaşıldığı, vakıf yükseköğretim kurumlarındaki genel kontenjanların doluluk oranının ise yüzde 75,8 olarak gerçekleştiği ifade edildi.
Devlet üniversitelerinde açık öğretim programları için belirlenen 100 bin 907 ve uzaktan öğretim programları için belirlenen 9 bin 59 kişilik kontenjanların tamamının dolduğu kaydedilen açıklamada, vakıf üniversitelerinin uzaktan öğretim programlarına ayrılan 1224 kişilik kontenjanın doluluk oranının ise yüzde 95,3 olduğu bildirildi.
2025 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla üniversite taban puanları da kesinleşti. ÖSYM, bu yıl 2 ve 4 yıllık programlar için en düşük taban puanları yayımladı. Tercihlerinde herhangi bir bölüme yerleşemeyen adaylar, YKS ek tercihlerini 2025 YKS üniversite taban puanları ve kontenjan bilgileri doğrultusunda yapabilecek