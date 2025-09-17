YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? 2025 YKS ek tercih kılavuzu ve üniversite yerleştirme takvimi için gözler ÖSYM’de

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk tercih döneminde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için ek tercih süreci büyük önem taşıyor. Üniversite hayalini sürdürmek isteyen öğrenciler, "2025 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, ÖSYM ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ek yerleştirme başvuruları nasıl yapılacak?" sorularına yanıt arıyor. ÖSYM'den gelecek YKS ek tercih tarihleri için araştırmalar hız kazanmış durumda.
ÖSYM tarafından yayımlanacak olan YKS ek tercih kılavuzu ile birlikte tarihler netleşecek. Geçtiğimiz yıllarda ek tercih süreci genellikle ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından kısa süre sonra başlamıştı. 2025 YKS ek tercih başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Resmi takvim belli olduğunda adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesinden duyuruları takip edebilecek.
Adayların merakla beklediği ek tercih kılavuzu da henüz yayımlanmadı. Bu kılavuzda, boş kalan kontenjanlar, üniversite ve bölüm bazında tercih edilebilecek programlar yer alacak. Kılavuz yayımlandığında adaylar, "Ek tercih için hangi bölümler kaldı?" sorusunun yanıtını öğrenebilecek.
Ek tercih süreci başladığında adaylar başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi (ais.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle yapabilecek. Adayların tercihlerini yaparken kılavuzda yer alan kontenjan ve puan bilgilerini dikkatle incelemesi gerekiyor.
YKS ek tercih sonuçları, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından duyurulacak. Adaylar sonuçları, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM'nin resmi sayfasından öğrenebilecek. Yerleşen adaylar üniversite kayıtlarını belirtilen tarihler arasında e-Devlet veya üniversiteler üzerinden gerçekleştirecek.