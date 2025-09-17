YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? 2025 YKS ek tercih kılavuzu ve üniversite yerleştirme takvimi için gözler ÖSYM’de

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk tercih döneminde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için ek tercih süreci büyük önem taşıyor. Üniversite hayalini sürdürmek isteyen öğrenciler, "2025 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, ÖSYM ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ek yerleştirme başvuruları nasıl yapılacak?" sorularına yanıt arıyor. ÖSYM'den gelecek YKS ek tercih tarihleri için araştırmalar hız kazanmış durumda.