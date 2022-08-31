YKS EK TERCİHLER ne zaman başlayacak, başladı mı? ÖSYM takvimi ile 2022 YKS 2. ek tercih başlama tarihi ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?

ÖSYM tarafından YKS tercih sonuçlarının duyurulması sonrasında üniversitelerin boş kalan kontenjanlarına yerleşmek isteyenler detayları öğrenmek amacıyla yoğun olarak YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, başladı mı? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA: YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BAŞLADI MI?

YKS 2. ek tercihler başlama tarihi ve tüm bilgiler şöyle;