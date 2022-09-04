Haberler Yaşam Haberleri YKS EK TERCİHLER ne zaman başlıyor, kılavuz yayınlandı mı? YÖK ile YKS ek tercih tarihleri ne zaman, ücreti ne kadar, kaç TL, sonuç açıklanma tarihi belli mi?
Giriş Tarihi: 4.9.2022 23:19 Son Güncelleme: 4.9.2022 23:19

YKS EK TERCİHLER ne zaman başlıyor, kılavuz yayınlandı mı? YÖK ile YKS ek tercih tarihleri ne zaman, ücreti ne kadar, kaç TL, sonuç açıklanma tarihi belli mi?

YKS tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanması sonrasında 2 ve 4 yıllık bölümlerde kalan boş kontenjanlara yerleşmek isteyen üniversite adayları "YKS 2. tercih başvuruları" için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından gelecek açıklamayı bekliyordu. YÖK tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla detaylar netleşti. Bu gelişme sonrasında bilgi sahibi olmak isteyenler yoğun olarak "2022 YKS ek tercih tarihleri ne zaman, kılavuz yayınlandı mı, ücreti ne kadar, sonuç açıklanma tarihi belli mi?" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. YÖK ile 2022 YKS ek tercih tarihleri ne zaman, kılavuz yayınlandı mı, ücreti ne kadar, sonuç açıklanma tarihi belli mi? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

YKS EK TERCİHLER ne zaman başlıyor, kılavuz yayınlandı mı? YÖK ile YKS ek tercih tarihleri ne zaman, ücreti ne kadar, kaç TL, sonuç açıklanma tarihi belli mi?

YKS tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından duyurulması sonrasında boş kalan kontenjanlar için şansını denemek isteyen üniversite adayları YÖK tarafından yapılacak son dakika açıklaması için detayları öğrenmek isteyerek "2022 YKS ek tercih tarihleri ne zaman, kılavuz yayınlandı mı, ücreti ne kadar, sonuç açıklanma tarihi belli mi?" soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN, BELLİ OLDU MU, SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ BELLİ Mİ?

"2022 YKS ek tercih tarihleri ne zaman, kılavuz yayınlandı mı, ücreti ne kadar, sonuç açıklanma tarihi belli mi?" sorularının yanıtları ve YÖK tarafından paylaşılan tüm bilgiler şöyle;

YKS EK TERCİHLER ne zaman başlıyor, kılavuz yayınlandı mı? YÖK ile YKS ek tercih tarihleri ne zaman, ücreti ne kadar, kaç TL, sonuç açıklanma tarihi belli mi?

YKS EK TERCİH NEREDEN YAPILIR 2022?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 24 Ağustos 2022 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecekler.

YKS EK TERCİHLER ne zaman başlıyor, kılavuz yayınlandı mı? YÖK ile YKS ek tercih tarihleri ne zaman, ücreti ne kadar, kaç TL, sonuç açıklanma tarihi belli mi?

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS ek tercihler için beklenen açıklama YÖK tarafından yapıldı. Açıklamaya göre YKS ek tercih takvimi şöyle belirlendi;

  • YKS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ: 7 Eylül - 13 Eylül
  • YKS EK YERLEŞTİRME İÇİN ÜCRET ÖDEMELERİ: 14 Eylül
  • YKS EK YERLEŞTİRME ELEKTRONİK KAYITLARI: 25 Eylül - 28 Eylül
  • YKS ÜNİVERSİTEDE EK YERLEŞTİRME KAYITLARI: 26 Eylül - 30 Eylül

Üniversite kayıtları ise 22 Ağustos itibariyle başlamıştı.

YKS EK TERCİHLER ne zaman başlıyor, kılavuz yayınlandı mı? YÖK ile YKS ek tercih tarihleri ne zaman, ücreti ne kadar, kaç TL, sonuç açıklanma tarihi belli mi?

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

YKS Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlendi.

Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların, ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.

YKS EK TERCİHLER ne zaman başlıyor, kılavuz yayınlandı mı? YÖK ile YKS ek tercih tarihleri ne zaman, ücreti ne kadar, kaç TL, sonuç açıklanma tarihi belli mi?

Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

YKS EK TERCİHLER ne zaman başlıyor, kılavuz yayınlandı mı? YÖK ile YKS ek tercih tarihleri ne zaman, ücreti ne kadar, kaç TL, sonuç açıklanma tarihi belli mi?

YKS EK YERLEŞTİRME NEYE GÖRE YAPILIR?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

YKS EK TERCİHLER ne zaman başlıyor, kılavuz yayınlandı mı? YÖK ile YKS ek tercih tarihleri ne zaman, ücreti ne kadar, kaç TL, sonuç açıklanma tarihi belli mi?

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2022 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından ilerleyen günlerde yayımlanması bekleniyor.

YKS EK TERCİHLER ne zaman başlıyor, kılavuz yayınlandı mı? YÖK ile YKS ek tercih tarihleri ne zaman, ücreti ne kadar, kaç TL, sonuç açıklanma tarihi belli mi?

.

ARKADAŞINA GÖNDER
YKS EK TERCİHLER ne zaman başlıyor, kılavuz yayınlandı mı? YÖK ile YKS ek tercih tarihleri ne zaman, ücreti ne kadar, kaç TL, sonuç açıklanma tarihi belli mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA