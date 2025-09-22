YKS ek tercihler ne zaman, bugün mü? Gözler ÖSYM’de! 2025 YKS ek tercih boş kontenjan ve taban puanları açıklandı mı?

2025 YKS ek tercih dönemi için araştırmalar hız kazandı. İlk tercihlerde üniversiteye yerleşemeyen adaylar, ek tercih tarihlerini ve boş kontenjan listesini öğrenmek istiyor. ÖSYM'nin açıklaması beklenirken, ek yerleştirmede taban puanların ne zaman duyurulacağı da merak konusu. Peki, YKS ek tercihler ne zaman?
ÖSYM tarafından yayınlanacak olan YKS ek tercih takvimi, henüz resmi olarak açıklanmadı. Geçmiş yıllara göre, ek tercihlerin yerleştirme sonuçlarının ardından 2-3 hafta içinde başlaması bekleniyor. İlk yerleştirme sonuçları 28 Ağustos'ta açıklandı. Buna göre Eylül'ün üçüncü haftasında kılavuzun yayınlanacağı tahmin ediliyor.
YKS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz sene YKS yerleştirme sonuçları 13 Ağustos 2024 tarihinde açıklanmasının ardından üniversite ek yerleştirme kılavuzu ise 6 Eylül'de yayınlanmıştı. ÖSYM'nin paylaşımının ardından ek tercihler, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında alınmıştı.
YKS ek yerleştirme işlemleri adayların, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından bireysel yapacak.
Merkezi yerleştirmelerde öğrencilerden ücret alınmazken ek tercihlerde ücret alınıyor. 2024 yılında tercih ücreti 80 lira olarak belirlenmişti. Bu yıl ek tercih ücretinin 100 lira üzerinde olması bekleniyor. YKS ek tercih ücreti, kılavuzda yer alacak. YKS ek tercih ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacak. Ödemeler, anlaşmalı bankaların mobil uygulamalarından, banka şubelerinden ATM'lerden yapılabilecek. Alternatif olarak adaylar ÖSYM'nin kendi ödeme sistemi e-Ödemeler bölümünden ücreti yatırabilirler.
YKS ek tercih işlemleri, ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, ek tercih süresi boyunca tercih ekleme, çıkarma ve sıralama değiştirme yapabilecek. Listelerde en fazla 24 üniversiteye veya bölüme yer verilebilecek. Merkezi yerleştirmede üniversite kazanan ancak herhangi bir bölüme kayıt yapmayan adaylar, ek tercih yapamayacak. Ek tercih yapabilmek için herhangi bir üniversite kazanılmamış olması gerekiyor.
YKS 2025 taban puanları paylaşıldı. ÖSYM, resmi internet sayfası üzerinden YKS yerleştirme sonuçlarına dair verileri yayınladı. YKS üniversiteleri en düşük ve en yüksek puanları belli oldu.