YKS ek tercihler ne zaman başlayacak ve bitecek? ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu 2022 ile taban puanları ve tercihler hangi tarihler arasında yapılacak?

YKS ek tercihler ne zaman başlayacak sorusu vatandaşlar tarafından sürekli olarak araştırılıyor. YÖK ÖSYM ile YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı sorusu, YKS tercih sonuçları ile herhangi bir bölüme yerleşemeyen öğrenciler tarafından soruluyor. ÖSYM boş kontenjanları değerlendirecek adaylar YKS ek tercih kılavuzu üzerinden adım adım listelerini hazırlayacak. Peki, 2022 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? İşte detaylar!