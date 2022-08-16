YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor, hangi tarihte? YKS ek tercih kılavuzu ÖSYM duyuruları ile takip ediliyor! İşte, üniversite ek 2. Yerleştirme dönemi

Buna göre ilk tercihte önlisans ya da lisans bölümlerinden herhangi birine yerleşemeyen adaylar YKS tercih sonuçları ardından ÖSYM'nin duyuracağı yeni tarihlerde boş kalan kontenjanlara yerleştirilmek üzere başvuruda bulunacak.

Konuyla ilgili kılavuzda yapılan açıklama şöyle: