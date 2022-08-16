Haberler Yaşam Haberleri YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor, hangi tarihte? YKS ek tercih kılavuzu ÖSYM duyuruları ile takip ediliyor! İşte, üniversite ek 2. Yerleştirme dönemi
Giriş Tarihi: 16.8.2022 22:22

YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor, hangi tarihte? YKS ek tercih kılavuzu ÖSYM duyuruları ile takip ediliyor! İşte, üniversite ek 2. Yerleştirme dönemi

YKS ek tercih için geri sayım başladı. Üniversite ek yerleştirme tarihleri için araştırmalar sürüyor. YKS tercih sonuçları ardından herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar YKS boş kontenjanlar listesini değerlendirecek. Yeniden liste hazırlayacak adaylar YKS ek tercih kılavuzu 2022 ile hareket edecek. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlıyor, hangi tarihte? İşte, üniversite 2. Tercih dönemi…

YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor, hangi tarihte? YKS ek tercih kılavuzu ÖSYM duyuruları ile takip ediliyor! İşte, üniversite ek 2. Yerleştirme dönemi

YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Üniversite 2. Tercih dönemi başladığında YKS tercih sonuçları sonrası hedefledikleri bölüme ya da üniversiteye yerleşemeyen adaylar yeniden tercih haklarını kullanacak. Bu noktada YKS 2. Tercih tarihleri araştırılıyor. Peki, YKS ek tercih ne zaman, hangi tarihte başlıyor? İşte, YKS ek tercih son dakika ÖSYM açıklaması…

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

15 Ağustos 2022 tarihinde duyurulan üniversite tercih sonuçları için sorgulamalar başladı. Adaylar ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden giriş yaparak sonuçlara ulaşabiliyor:

YKS TERCİH SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

YKS EK TERCİH NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM YKS ek tercihleri için tarihleri henüz açıklamadı. Geçtiğimiz yıl 31 Ağustos'ta açıklanan tercih sonuçlarının ardından ek tercihler 20-23 Eylül tarihleri arasında alınmıştı.

Üniversite kayıtları ise 22 Ağustos itibariyle başlıyor.

Buna göre ilk tercihte önlisans ya da lisans bölümlerinden herhangi birine yerleşemeyen adaylar YKS tercih sonuçları ardından ÖSYM'nin duyuracağı yeni tarihlerde boş kalan kontenjanlara yerleştirilmek üzere başvuruda bulunacak.

Konuyla ilgili kılavuzda yapılan açıklama şöyle:

EK YERLEŞTİRME NEYE GÖRE YAPILIR?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.

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YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor, hangi tarihte? YKS ek tercih kılavuzu ÖSYM duyuruları ile takip ediliyor! İşte, üniversite ek 2. Yerleştirme dönemi
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