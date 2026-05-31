YKS GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA: Üniversite sınavı ne zaman,sınav giriş belgesi açıklandı mı?

Üniversite hayali kuran adaylar, ÖSYM'den gelecek açıklamalara odaklandı. Sınav tarihi yaklaşırken TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşan YKS için geri sayım sürüyor. İki gün sürecek sınav maratonu öncesinde adaylar, sınav yerleri ve giriş belgelerine ilişkin duyuruları yakından takip ediyor. ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapılacak bilgilendirmelerle birlikte salon bilgileri de netleşecek.
2026 YKS sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Sınav giriş belgesi Haziran ayında alınabilecek.
YKS sınav yerlerinin sınavdan 10 gün önce; 9-10-11 Haziran 2026 tarihlerinde ilan edileceği tahmin ediliyor.
ÖSYM takvimine göre YKS oturumları haziran ayında gerçekleştirilecek. Sınav maratonu üç oturum halinde uygulanacak.
TYT (Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi saat 10.15
AYT (Alan Yeterlilik Testi): 21 Haziran 2026 Pazar saat 10.15
YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar saat 15.45
Üniversite adayları için büyük önem taşıyan sınava, 29 Mayıs itibarıyla 22 gün kaldı.
YKS sınav giriş belgeleri yayımlandıktan sonra adaylar belgelerine ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşabilecek.
Sınav giriş belgesini almak isteyen adayların şu adımları takip etmesi gerekiyor:
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapın.
T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme erişim sağlayın.
"2026 YKS Sınava Giriş Belgesi" ekranını açın.
Belgenin çıktısını alarak sınav günü yanınızda bulundurun.
Belgede adayın sınava gireceği bina, salon, sıra numarası ve sınav kuralları yer alacak.