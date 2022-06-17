YKS gözetmen ücreti ne zaman yatar? ÖSYM sınav görevli ücretleri 2022 yılında ne kadar, TYT AYT sınav gözetmen ücretleri kaç TL?

YKS gözetmen ücretleri 2022 yılı ÖSYM sınav ücretleri kapsamında belli oldu. ÖSYM tarafından düzenlenen TYT ve AYT sınavlarında binlerce öğretmen; gözetmen, yedek gözetmen, bina sorumlusu, salon başkanı ve benzeri görevlerde bulunacak. Sınavda görev alacak öğretmenler YKS gözetmen ücreti ne zaman yatar, görevli ücretleri kaç gün sonra hesaba geçer gibi sorularla araştırmaları hızlandırdı. Peki, ÖSYM sınav görevli ücretleri 2022 yılında ne kadar, TYT AYT sınav gözetmen ücretleri kaç TL oldu? İşte ÖSYM tarafından açıklanan güncel sınav görevli ücretleri…