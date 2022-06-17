Haberler Yaşam Haberleri YKS gözetmen ücreti ne zaman yatar? ÖSYM sınav görevli ücretleri 2022 yılında ne kadar, TYT AYT sınav gözetmen ücretleri kaç TL?
Giriş Tarihi: 17.6.2022 10:44

YKS gözetmen ücreti ne zaman yatar? ÖSYM sınav görevli ücretleri 2022 yılında ne kadar, TYT AYT sınav gözetmen ücretleri kaç TL?

YKS gözetmen ücreti ne zaman yatar? ÖSYM sınav görevli ücretleri 2022 yılında ne kadar, TYT AYT sınav gözetmen ücretleri kaç TL?

YKS gözetmen ücretleri; 18-19 Haziran’da düzenlenecek olan sınavlardan önce araştırılıyor. Sınavlarda görev alacak öğretmenler; “YKS gözetmen ücreti ne zaman yatar?” sorusuna yanıt arıyor. Bununla birlikte ÖSYM sınav görevli ücretleri 2022 yılında ne kadar, TYT AYT sınav gözetmen ücretleri kaç TL soruları da merak edilenler arasında yer alıyor. 2022 YKS görevli ücretleri ne zaman yatar? İşte güncel gözetmen ücretleri hakkında bilgi…

YKS gözetmen ücretleri 2022 yılı ÖSYM sınav ücretleri kapsamında belli oldu. ÖSYM tarafından düzenlenen TYT ve AYT sınavlarında binlerce öğretmen; gözetmen, yedek gözetmen, bina sorumlusu, salon başkanı ve benzeri görevlerde bulunacak. Sınavda görev alacak öğretmenler YKS gözetmen ücreti ne zaman yatar, görevli ücretleri kaç gün sonra hesaba geçer gibi sorularla araştırmaları hızlandırdı. Peki, ÖSYM sınav görevli ücretleri 2022 yılında ne kadar, TYT AYT sınav gözetmen ücretleri kaç TL oldu? İşte ÖSYM tarafından açıklanan güncel sınav görevli ücretleri…

SINAV GÖREVİ NEDİR?

ÖSYM, MEB, AÖF gibi merkezi sınavların sağlıklı işlemesi adına öğretmenler sınavlarda çeşitli görevleri üstleniyorlar. Öğretmenlerin merkezi sınavlarda görev almasına sınav görevi deniyor. Sınav görevlisi olarak sınavlarda yer alan kamu personellerine hizmetleri karşılığında ücret ödemesi de yapılıyor.

2022 YKS ÖĞRETMEN SINAV GÖREVLİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATAR?

ÖSYM tarafından yapılan sınavların ücretleri çok geçmeden öğretmenlerin hesaplarına yatırılıyor. 2022 YKS sınavında da öğretmen sınav görevli ücretlerinin en geç 1 hafta içinde yatırılması bekleniyor. Sınav 19 Haziran'da sona erecek. YKS sınav görevli ücretlerinin de 26 Haziran'a kadar hesaplara yatması bekleniyor.

YKS GÖREVLİ ÜCRETLERİ 2022

Her yıl milyonlarca adayın iki gün boyunca ter döktüğü YKS sınavında görev alacak öğretmenlerin alacakları ücretler şu şekilde:

Gözetmen 210 TL

Salon Başkanı 250 TL ödeme yapılacak.

Yedek Gözetmen 200 TL ödeme yapılacak.

ÖSYM (Tavan Ücret)-15 Bina Sınav Sorumlu Yard. Brüt:397 TL Net: 396,68 TL

ÖSYM (Tavan Ücret)-15 Bina Yöneticisi Brüt:397 TL Net:396,68 TL

ÖSYM (Tavan Ücret)-Bina Yönetici Yardımcısı Brüt:357 TL Net:317,35 TL

ÖSYM (Tavan Ücret)-Salon Başkanı Brüt:357 TL Net:317,35 TL

ÖSYM (Tavan Ücret)-Gözetmen Brüt:317 TL Net:277,68 TL

ÖSYM (Tavan Ücret)-Yedek Gözetmen Brüt:278 TL Net:238,01 TL

ÖSYM (Tavan Ücret)-Engelli Gözetmen Brüt:436 TL Net: 396,68 TL

MEB SINAV GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?

MEB - Bina Yöneticisi 377 TL

MEB - Bina Yönetici Yardımcısı 337 TL

MEB - Salon Başkanı 327 TL

MEB - Gözetmen 317 TL

MEB - Yedek Gözetmen 238 TL

MEB - Engelli Gözetmen 397 TL

MEB - E-Sınav Başkan 258 TL

MEB - E-Sınav Gözetmen 238 TL

MEB - E-Sınav İzleme Sorumlusu 298 TL

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YKS gözetmen ücreti ne zaman yatar? ÖSYM sınav görevli ücretleri 2022 yılında ne kadar, TYT AYT sınav gözetmen ücretleri kaç TL?
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