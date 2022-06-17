YKS gözetmen ücreti ne zaman yatar? ÖSYM sınav görevli ücretleri 2022 yılında ne kadar, TYT AYT sınav gözetmen ücretleri kaç TL?

YKS gözetmen ücretleri 2022 yılı ÖSYM sınav ücretleri kapsamında belli oldu. ÖSYM tarafından düzenlenen TYT ve AYT sınavlarında binlerce öğretmen; gözetmen, yedek gözetmen, bina sorumlusu, salon başkanı ve benzeri görevlerde bulunacak. Sınavda görev alacak öğretmenler YKS gözetmen ücreti ne zaman yatar, görevli ücretleri kaç gün sonra hesaba geçer gibi sorularla araştırmaları hızlandırdı. Peki, ÖSYM sınav görevli ücretleri 2022 yılında ne kadar, TYT AYT sınav gözetmen ücretleri kaç TL oldu? İşte ÖSYM tarafından açıklanan güncel sınav görevli ücretleri…
SINAV GÖREVİ NEDİR?
ÖSYM, MEB, AÖF gibi merkezi sınavların sağlıklı işlemesi adına öğretmenler sınavlarda çeşitli görevleri üstleniyorlar. Öğretmenlerin merkezi sınavlarda görev almasına sınav görevi deniyor. Sınav görevlisi olarak sınavlarda yer alan kamu personellerine hizmetleri karşılığında ücret ödemesi de yapılıyor.
2022 YKS ÖĞRETMEN SINAV GÖREVLİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATAR?
ÖSYM tarafından yapılan sınavların ücretleri çok geçmeden öğretmenlerin hesaplarına yatırılıyor. 2022 YKS sınavında da öğretmen sınav görevli ücretlerinin en geç 1 hafta içinde yatırılması bekleniyor. Sınav 19 Haziran'da sona erecek. YKS sınav görevli ücretlerinin de 26 Haziran'a kadar hesaplara yatması bekleniyor.
YKS GÖREVLİ ÜCRETLERİ 2022
Her yıl milyonlarca adayın iki gün boyunca ter döktüğü YKS sınavında görev alacak öğretmenlerin alacakları ücretler şu şekilde:
Gözetmen 210 TL
Salon Başkanı 250 TL ödeme yapılacak.
Yedek Gözetmen 200 TL ödeme yapılacak.
ÖSYM (Tavan Ücret)-15 Bina Sınav Sorumlu Yard. Brüt:397 TL Net: 396,68 TL
ÖSYM (Tavan Ücret)-15 Bina Yöneticisi Brüt:397 TL Net:396,68 TL
ÖSYM (Tavan Ücret)-Bina Yönetici Yardımcısı Brüt:357 TL Net:317,35 TL
ÖSYM (Tavan Ücret)-Salon Başkanı Brüt:357 TL Net:317,35 TL
ÖSYM (Tavan Ücret)-Gözetmen Brüt:317 TL Net:277,68 TL
ÖSYM (Tavan Ücret)-Yedek Gözetmen Brüt:278 TL Net:238,01 TL
ÖSYM (Tavan Ücret)-Engelli Gözetmen Brüt:436 TL Net: 396,68 TL
MEB SINAV GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?
MEB - Bina Yöneticisi 377 TL
MEB - Bina Yönetici Yardımcısı 337 TL
MEB - Salon Başkanı 327 TL
MEB - Gözetmen 317 TL
MEB - Yedek Gözetmen 238 TL
MEB - Engelli Gözetmen 397 TL
MEB - E-Sınav Başkan 258 TL
MEB - E-Sınav Gözetmen 238 TL
MEB - E-Sınav İzleme Sorumlusu 298 TL