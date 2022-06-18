YKS ne zaman? ÖSYM ile 2022 TYT YKS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika sürecek?

YKS NE ZAMAN?

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği YKS sınavı geldi çattı. Milyonlarca adayın katılım sağlayacağı üniversite sınavına yalnızca saatler kala adaylar gerek sınava ait başlangıç saati gerekse sınav süresi gibi detayları merak ediyor.

YKS sınavı 3 oturumdan oluşuyor. Bunlar şöyle;

TYT --- Temel Yeterlilik Testi

AYT --- Alan Yeterlilik Testi

YDT --- Yabancı Dil Testi

YKS SINAV BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

YKS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

İlk oturum 18 Haziran tarihinde saat 10.15'te başlayacak ve sınav 165 dakika sürecektir. İkinci oturum ise ertesi gün olan 19 Haziran 2022 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak, sınavda adaylara 180 dakika süre tanınacaktır.

Üçüncü oturum yine 19 Haziran tarihinde gerçekleşecektir. Bu sınava katılım sağlayacak olan adaylar saat 15.45'te sınava katılım sağlayacak.

Hafta sonu iki oturum halinde düzenlenecek YKS'nin yüzde 10'u herkesin yapabileceği nitelikte, yani 'çok kolay' sorulardan oluşacak. Sınavın yüzde 70'i, YKS'ye düzenli hazırlanan tüm adaylar tarafından rahatlıkla çözülebilecek türde...

Peki sınavda hangi testlerde ne tarz sorular çıkması bekleniyor? Hangi testte nelere dikkat etmek lazım? Adayları en çok hangi soru tipleri yanıltıyor? İşte ders ders YKS'de kazandıran taktikler: