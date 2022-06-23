Haberler Yaşam Haberleri YKS ÖSYM görevli gözetmen ücretleri ne zaman yatacak, yattı mı? 2022 ÖSYM görevli gözetmen ücretleri ödeme tarihleri
Giriş Tarihi: 23.6.2022 09:23 Son Güncelleme: 23.6.2022 09:23

YKS ÖSYM görevli gözetmen ücretleri ne zaman yatacak, yattı mı? 2022 ÖSYM görevli gözetmen ücretleri ödeme tarihleri

YKS ÖSYM görevli gözetmen ücretleri ne zaman yatacak, yattı mı? 2022 ÖSYM görevli gözetmen ücretleri ödeme tarihleri

Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen sınavın ardından şimdi ise sınavda görev alan ÖSYM gözetmen görevli ücretleri ödeme tarihleri merak ediliyor. Üç oturumda düzenlenen sınavda yüzlerce öğretmen, gözetmenlik yapmış ve her yıl olduğu gibi belirlenen tarihlerde ödemelerin gerçekleşeceği biliniyordu. Bu noktada ise “YKS görevli gözetmen ücretleri ne zaman yatacak, yattı mı, ne kadar, kaç TL?” soruları yanıt aramaya başladı. ÖSYM konuya ilişkin olarak net bir tarih vermezken genellikle bir hafta içerisinde hesaplara ödeniyor. Peki, YKS ÖSYM görevli gözetmen ücretleri ne zaman yatacak, yattı mı, ne kadar, kaç TL? İşte ödeme tarihleri ve detaylar...

YKS görevli gözetmen ücretleri ödemeleri için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Bilindiği üzere ÖSYM tarafından yapılan sınavların ücretleri çok geçmeden öğretmenlerin hesaplarına yatırılıyor. Bu nokta "YKS görevli gözetmen ücretleri ne zaman yatacak, yattı mı, ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte YKS ÖSYM görevli gözetmen ücretleri ödeme tarihleri ve detaylar...

YKS GÖZETMEN ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?

ÖSYM tarafından yapılan sınavların ücretleri çok geçmeden öğretmenlerin hesaplarına yatırılıyor. 2022 YKS sınavında da öğretmen sınav görevli ücretlerinin en geç 1 hafta içinde yatırılması bekleniyor. Sınav 19 Haziran'da sona erecek. YKS sınav görevli ücretlerinin de 26 Haziran'a kadar hesaplara yatması bekleniyor.

YKS GÖREVLİ ÜCRETLERİ 2022

Sınav binalarında ve salonlarında görev alan kişilerin görevlerine göre alacakları ücretler şöyle:

Gözetmen 210 TL

Salon Başkanı 250 TL ödeme yapılacak.

Yedek Gözetmen 200 TL ödeme yapılacak.

ÖSYM (Tavan Ücret)-15 Bina Sınav Sorumlu Yard. Brüt:397 TL Net: 396,68 TL

ÖSYM (Tavan Ücret)-15 Bina Yöneticisi Brüt:397 TL Net:396,68 TL

ÖSYM (Tavan Ücret)-Bina Yönetici Yardımcısı Brüt:357 TL Net:317,35 TL

ÖSYM (Tavan Ücret)-Salon Başkanı Brüt:357 TL Net:317,35 TL

ÖSYM (Tavan Ücret)-Gözetmen Brüt:317 TL Net:277,68 TL

ÖSYM (Tavan Ücret)-Yedek Gözetmen Brüt:278 TL Net:238,01 TL

ÖSYM (Tavan Ücret)-Engelli Gözetmen Brüt:436 TL Net: 396,68 TL

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YKS ÖSYM görevli gözetmen ücretleri ne zaman yatacak, yattı mı? 2022 ÖSYM görevli gözetmen ücretleri ödeme tarihleri
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