YKS görevli gözetmen ücretleri ödemeleri için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Bilindiği üzere ÖSYM tarafından yapılan sınavların ücretleri çok geçmeden öğretmenlerin hesaplarına yatırılıyor. Bu nokta "YKS görevli gözetmen ücretleri ne zaman yatacak, yattı mı, ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte YKS ÖSYM görevli gözetmen ücretleri ödeme tarihleri ve detaylar...
YKS GÖZETMEN ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?
ÖSYM tarafından yapılan sınavların ücretleri çok geçmeden öğretmenlerin hesaplarına yatırılıyor. 2022 YKS sınavında da öğretmen sınav görevli ücretlerinin en geç 1 hafta içinde yatırılması bekleniyor. Sınav 19 Haziran'da sona erecek. YKS sınav görevli ücretlerinin de 26 Haziran'a kadar hesaplara yatması bekleniyor.
ÖSYM (Tavan Ücret)-15 Bina Sınav Sorumlu Yard. Brüt:397 TL Net: 396,68 TL
ÖSYM (Tavan Ücret)-15 Bina Yöneticisi Brüt:397 TL Net:396,68 TL
ÖSYM (Tavan Ücret)-Bina Yönetici Yardımcısı Brüt:357 TL Net:317,35 TL
ÖSYM (Tavan Ücret)-Salon Başkanı Brüt:357 TL Net:317,35 TL
ÖSYM (Tavan Ücret)-Gözetmen Brüt:317 TL Net:277,68 TL
ÖSYM (Tavan Ücret)-Yedek Gözetmen Brüt:278 TL Net:238,01 TL
ÖSYM (Tavan Ücret)-Engelli Gözetmen Brüt:436 TL Net: 396,68 TL