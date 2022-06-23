YKS görevli gözetmen ücretleri ödemeleri için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Bilindiği üzere ÖSYM tarafından yapılan sınavların ücretleri çok geçmeden öğretmenlerin hesaplarına yatırılıyor. Bu nokta "YKS görevli gözetmen ücretleri ne zaman yatacak, yattı mı, ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte YKS ÖSYM görevli gözetmen ücretleri ödeme tarihleri ve detaylar...