YKS puan ve sıralama hesaplama robotu bugün milyonlarca adayın gündemindeki yerini aldı. Adaylar yayınlanan sorularla beraber kendi cevaplarıyla ÖSYM'nin cevap anahtarını karşılaştırıyor. Böylece sonuçlardan önce alacakları puanları öğrenebilecekler. Bu noktada ise "2022 YKS (TYT, AYT, YDT) puan hesaplama nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. Sınavdaki yerleştirmelerde bilindiği üzere adayların puanlarından çok sıralaması ön plana çıkıyor. Peki, 2022 Sayısal, Sözel, Eşitağırlık YKS (TYT, AYT, YDT) puan ve sıralama hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...
YKS'DE BARAJ KALDIRILDI MI?
Alınan yeni kararlara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştır.
Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacaktır.
Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecektir.
HANGİ ADAYLARIN TYT VE AYT SINAV PUANI HESAPLANACAKTIR?
TYT sınav puanının hesaplanması için Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecektir. TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacaktır.
YKS PUAN HESAPLAMA 2022
Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
* Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.
* Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
* Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
* TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.
* A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.
A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden 5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2,5 ham puan alan adayların 150 TYT puanı almaları sağlanacaktır.
* AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150'nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.
TYT PUAN HESAPLAMA NASIL OLACAK?
Temel Yeterlilik Testinde soru sayıları şu şekildedir;
40 Türkçe
40 Matematik
20 Sosyal Bilimler (5 Coğrafya, 5 Tarih, 5 Felsefe, 5 Din)
20 Fen Bilimleri (7 Fizik, 7 Kimya, 6 Biyoloji)
Bu sınavda genel olarak Türkçe ve Matematik sorularının her birinden 3.1-3.5 arasında puan gelmektedir. Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testlerinden ise 3 civarı puan gelebilmektedir. Bu gelen puanlar her sene standart sapmaya göre değişim gösterebilmektedir.
AYT PUAN HESAPLAMA NASIL OLACAK?
Alan Yeterlilik Testinde ise soru sayıları şu şekildedir;
Matematik: 40 soru (11-12 Geometri)
Fen Bilimleri: 40 soru (14 Fizik, 13 Kimya, 13 Biyoloji)
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1: 40 soru (24 Edebiyat, 10 Tarih, 6 Coğrafya)
Sosyal Bilimler-2: 40 soru (11 Tarih, 11 Coğrafya, 12 Felsefe, 6 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)
Eşit Ağırlık öğrencileri AYT testinden Matematik + Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 çözmelidir.
Sayısal öğrencileri AYT testinden Matematik + Fen Bilimleri çözmelidir.
Sözel öğrencileri AYT testinden Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 + Sosyal Bilimler 2 testlerini çözmelidirler.
Her puan türü kendi testlerinden zorunludur. Diğer testleri çözmek zorunda değilsiniz. Fakat isterseniz çözebilirsiniz. Fen Bilimleri testini çözerseniz eşit ağırlık ve sözel puanlarınız etkilenmez. AYT sıralama hesaplama ile sıranızı görebilirsiniz.