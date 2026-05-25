YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2026 YKS sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için hazırlıklarını tamamlamaya çalışan adaylar, artık son viraja girmiş durumda. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda gözler giriş belgelerine çevrildi. Her yıl belirli bir takvim doğrultusunda açıklanan sınav yerleri için bekleyiş sürerken, 2026 YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak sorusu yanıt arıyor.
2026 YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM, her yıl düzenlediği merkezi sınavlarda olduğu gibi YKS için de sınav giriş belgelerini genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine açıyor.
Bu doğrultuda 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacağı göz önüne alındığında, sınav giriş yerlerinin 8-12 Haziran tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile https://ais.osym.gov.tr sistemine giriş yaparak sınava hangi okulda ve salonda gireceklerini öğrenebilecekler.
2026 YKS (TYT, AYT, YDT) SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM Başkanlığı tarafından duyurulan takvime göre, bu yıl üniversite sınavı haziran ayında 3 oturum şeklinde gerçekleşecek.
1. Oturum - TYT (Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi | Saat: 10.15
2. Oturum - AYT (Alan Yeterlilik Testi): 21 Haziran 2026 Pazar | Saat: 10.15
3. Oturum - YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar | Saat: 15.45