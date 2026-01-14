YKS SINAV TAKVİMİ 2026: ÖSYM ile AYT, YDT, TYT ne zaman, başvuruları hangi tarihte nasıl, nereden yapılır?

2026'da üniversite kapısını aralamak isteyen adaylar için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından açıklanan YKS takvimiyle birlikte üç aşamalı sınav sürecinin tarihleri netlik kazandı. TYT, AYT ve YDT oturumlarının hangi gün yapılacağı duyuruldu. Peki, 2026 YKS AYT, YDT, TYT ne zaman, başvuruları hangi tarihte nasıl, nereden yapılır? İşte detaylar...
2026 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı için başvuru süreci 6 Şubat 2026'da başlayacak. Adayların başvurularını tamamlamaları için son tarih ise 2 Mart 2026 olarak belirlendi.
YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden online olarak yapabilecek. Fotoğraflı T.C. Kimlik Kartına ve e-Devlet şifresine sahip olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeye gerek kalmadan AİS üzerinden kayıt işlemlerini tamamlayarak sınavlara bireysel başvurularını elektronik ortamdan gerçekleştirebilecek.