YKS sınavı ne zaman yapılacak, tarihi değişti mi, değişecek mi? İşte 2023 ÖSYM sınav takvimi ile YKS sınav tarihi!

YKS sınav tarihi, 2023 ÖSYM takvimiyle beraber netleşmişti. Ancak ardından sınavın seçimlerle çatışabileceği iddiaları sonrası ÖSYM'nin yeni bir çalışma yapacağını ve detayları yakın zamanda adaylara duyuracağı kaydedildi. Zira, milyonlarca öğrenci, çalışma temposunu bu tarihlere göre şekillendirecek. Bu noktada ise "YKS sınavı ne zaman yapılacak, tarihi değişti mi?" soruları yanıt arıyor. İşte YKS sınav tarihi ve merak edilen o detaylar.
YKS SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayınlanan 2023 sınav takviminde üniversite sınavı olarak da bilinen YKS sınavının 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenleneceği belirtilmişti. Başvuruların ise 9 Şubat - 6 Mart 2023 tarihleri arasında alınacağı bildirilmişti.
Ancak tarihte değişiklik yapılabileceği düşünülüyor.