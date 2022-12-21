Haberler Yaşam Haberleri YKS sınavı ne zaman yapılacak, tarihi değişti mi, değişecek mi? İşte 2023 ÖSYM sınav takvimi ile YKS sınav tarihi!
Giriş Tarihi: 21.12.2022 14:43

YKS sınavı ne zaman yapılacak, tarihi değişti mi, değişecek mi? İşte 2023 ÖSYM sınav takvimi ile YKS sınav tarihi!

ÖSYM sınav takvimi geçtiğimiz aylarda açıklanmış ve YKS sınav tarihi böylece duyurulmuştu. Bilindiği gibi bu sınav; TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturum düzenleniyor. Duyurulan tarihle beraber AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik hiçbir öğrencinin sınavı ile seçim takviminin denk gelemeyeceğini ifade etmiş ve ÖSYM’nin yeni çalışma yapacağını duyurmuştu ki bu açıklama sonrası adaylar gözünü ÖSYM’ye çevirdi. Peki, YKS sınavı ne zaman yapılacak, tarihi değişti mi? İşte 2023 ÖSYM sınav takvimi ile YKS tarihi ve detaylar.

YKS sınavı ne zaman yapılacak, tarihi değişti mi, değişecek mi? İşte 2023 ÖSYM sınav takvimi ile YKS sınav tarihi!

YKS sınav tarihi, 2023 ÖSYM takvimiyle beraber netleşmişti. Ancak ardından sınavın seçimlerle çatışabileceği iddiaları sonrası ÖSYM'nin yeni bir çalışma yapacağını ve detayları yakın zamanda adaylara duyuracağı kaydedildi. Zira, milyonlarca öğrenci, çalışma temposunu bu tarihlere göre şekillendirecek. Bu noktada ise "YKS sınavı ne zaman yapılacak, tarihi değişti mi?" soruları yanıt arıyor. İşte YKS sınav tarihi ve merak edilen o detaylar.

YKS sınav tarihi belli oldu! ÖSYM sınav takvimi ile Üniversite 2023 YKS sınavı ne zaman yapılacak?

YKS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2023 sınav takviminde üniversite sınavı olarak da bilinen YKS sınavının 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenleneceği belirtilmişti. Başvuruların ise 9 Şubat - 6 Mart 2023 tarihleri arasında alınacağı bildirilmişti.

Ancak tarihte değişiklik yapılabileceği düşünülüyor.

YKS sınav tarihi belli oldu! ÖSYM sınav takvimi ile Üniversite 2023 YKS sınavı ne zaman yapılacak?

YKS'YE KİMLER GİREBİLİR?

YKS 'ye ortaöğretim kurumlarının son sınıfında okumakta veya bitirmiş olanlar olan öğrenciler, ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar, ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar girebilirler.

YKS sınav tarihi belli oldu! ÖSYM sınav takvimi ile Üniversite 2023 YKS sınavı ne zaman yapılacak?

Henüz sınav tarihinin değiştiğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Gelişmeleri haberimizden ve ÖSYM resmi sitesinde yer alan duyurular ekranından takip edebilirsiniz.

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YKS sınavı ne zaman yapılacak, tarihi değişti mi, değişecek mi? İşte 2023 ÖSYM sınav takvimi ile YKS sınav tarihi!
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