YKS sınavı ne zaman yapılacak, tarihi değişti mi, değişecek mi? İşte 2023 ÖSYM sınav takvimi ile YKS sınav tarihi!

YKS sınav tarihi, 2023 ÖSYM takvimiyle beraber netleşmişti. Ancak ardından sınavın seçimlerle çatışabileceği iddiaları sonrası ÖSYM'nin yeni bir çalışma yapacağını ve detayları yakın zamanda adaylara duyuracağı kaydedildi. Zira, milyonlarca öğrenci, çalışma temposunu bu tarihlere göre şekillendirecek. Bu noktada ise "YKS sınavı ne zaman yapılacak, tarihi değişti mi?" soruları yanıt arıyor. İşte YKS sınav tarihi ve merak edilen o detaylar.