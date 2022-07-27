2022 YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz Çarşamba günü yani bugün itibarıyla başlıyor. Adayların gündeminde ise YKS üniversite taban puanları kılavuzu yer alıyor. Tercih listelerini aldıkları puanlara göre hazırlayacak olan öğrenciler, 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları bilgisine ulaşmak için araştırmalarına hız verdi. Taban ve tavan puanlarının yanı sıra başarı sıralamaları ve kontenjanları da seçimlerde etkili olacak. Bilindiği üzere ''2022 Üniversite taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları" ÖSYM tarafından yayımlanan YKS kılavuzuyla paylaşılmıştı. İşte ÖSYM ve YÖK Atlas ile 2022 2 ve 4 yıllık önlisans ve lisans YKS üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları…
Üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları YKS tercih kılavuzu ile ÖSYM tarafından açıklandı!
2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin taban ve tavan puanları, sıralamaları ve kontenjanları tercihler öncesi sorgulanmaya devam ediyor.
İşte, YKS üniversite taban puanları 2022…
2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı.
2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak.
Adaylar tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklar.
Adaylar, erişime açılan 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecekler. 2022 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2022 yılı yerleştirme puanları ile 2022 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.
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ÖSYM Başkanı Aygün, 18-19 Haziranda gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının tarihinden önce http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirmişti.
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