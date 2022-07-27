2022 YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz Çarşamba günü yani bugün itibarıyla başlıyor. Adayların gündeminde ise YKS üniversite taban puanları kılavuzu yer alıyor. Tercih listelerini aldıkları puanlara göre hazırlayacak olan öğrenciler, 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları bilgisine ulaşmak için araştırmalarına hız verdi. Taban ve tavan puanlarının yanı sıra başarı sıralamaları ve kontenjanları da seçimlerde etkili olacak. Bilindiği üzere ''2022 Üniversite taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları" ÖSYM tarafından yayımlanan YKS kılavuzuyla paylaşılmıştı. İşte ÖSYM ve YÖK Atlas ile 2022 2 ve 4 yıllık önlisans ve lisans YKS üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları…