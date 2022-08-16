YKS taban puanları 2022: ÖSYM YÖK ATLAS ile sözel/sayısal 2 yıllık ve 4 yıllık YKS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

ÖSYM tarafından YKS taban puanları yayınlanan kılavuz sonrası belli oluyor. Yaklaşık 3 milyon öğrenci 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları araştırması yaparak istedikleri okulları puanlarına göre tercih edebiliyor. YKS ek tercihler beklenirken diğer taraftan üniversite sınavına giren adaylar YKS 2.ek tercih boş kontenjanları ve taban puanlarını araştırıyorlar. İşte ÖSYM ve YÖK Atlas ile sözel/sayısal 2 yıllık ve 4 yıllık YYKS üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları güncel
Üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları YKS tercih kılavuzu ile ÖSYM tarafından açıklanıyor.
2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin taban ve tavan puanları, sıralamaları ve kontenjanları ek tercihler öncesi sorgulanmaya devam ediyor.
YKS tercih sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 15 Ağustos Pazartesi günü adayların erişimine açıldı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ek tercihler için geri sayıma geçen adaylar, YKS üniversite taban puanları boş kontenjanları araştırmalarına başladı.
Ancak 2022 YKS 2. tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. YKS ek tercih kılavuzu ile birlikte tercih takviminin yanı sıra üniversitelerin boş kontenjanları ve taban puanları da belli olacak. YKS 2. tercih kılavuzu yayınlandığında haberimize eklenecektir.
YKS tercih sonuçları, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek.
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YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.