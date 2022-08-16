YKS taban puanları 2022: ÖSYM YÖK ATLAS ile sözel/sayısal 2 yıllık ve 4 yıllık YKS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

2022 YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI TABLOSU

Üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları YKS tercih kılavuzu ile ÖSYM tarafından açıklanıyor.

2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin taban ve tavan puanları, sıralamaları ve kontenjanları ek tercihler öncesi sorgulanmaya devam ediyor.

EK TERCİHLER İÇİN YKS TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS tercih sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 15 Ağustos Pazartesi günü adayların erişimine açıldı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ek tercihler için geri sayıma geçen adaylar, YKS üniversite taban puanları boş kontenjanları araştırmalarına başladı.

Ancak 2022 YKS 2. tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. YKS ek tercih kılavuzu ile birlikte tercih takviminin yanı sıra üniversitelerin boş kontenjanları ve taban puanları da belli olacak. YKS 2. tercih kılavuzu yayınlandığında haberimize eklenecektir.