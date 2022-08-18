YKS taban puanları 2022: Üniversite YÖK ATLAS ile 2 ve 4 yıllık bölümlerin YKS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

2022 YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI TABLOSU

2 yıllık ve 4 yıllık üniversite YKS taban ve tavan puanları, başarı sıralamaları ve boş kontenjanları ek tercihler öncesi sorgulanmaya devam ediyor. Ek tercihler için YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları, ÖSYM tarafından yayınlanan YKS tercih kılavuzu ile netlik kazanacak.

YKS EK TERCİH NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM YKS ek tercihleri için tarihleri henüz açıklamadı. Geçtiğimiz yıl 31 Ağustos'ta açıklanan tercih sonuçlarının ardından ek tercihler 20-23 Eylül tarihleri arasında alınmıştı.

Üniversite kayıtları ise 22 Ağustos itibarıyla başlıyor. Buna göre ilk tercihte önlisans ya da lisans bölümlerinden herhangi birine yerleşemeyen adaylar YKS tercih sonuçları ardından ÖSYM'nin duyuracağı yeni tarihlerde boş kalan kontenjanlara yerleştirilmek üzere başvuruda bulunacak.