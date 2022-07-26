YKS tercih kılavuzu ile belirlenen üniversite taban puanları kapsamında listeler hazırlandı. Sayılı saatlerin kaldığı üniversite tercih işlemleri ardından sıra yerleştirme sonuçlarında olacak. Adaylar hedefledikleri bölüme ve üniversiteye ulaşmak için en son adımı geçecek. YKS tercih robotu YÖK Atlas sistemi ile adaylara yardımcı olmaya devam ediyor. Peki, üniversite tercihleri ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte, 2022 YKS tercihleri hakkında merak edilenler…
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
YKS 2022 tercih kılavuzu ile belli olan tarihlerde özellikle üniversite tercihleri son günü merak ediliyor.
ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre tercihler 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü başlayacak ve 5 Ağustos 2022 Cuma günü sona erecek.
Yaklaşık iki hafta sürecek YKS tercihleri http://ais.osym.gov.tr sistemi üzerinden alınacak.
YKS TERCİHİ NASIL YAPILIR?
Yök Atlas sisteminden yararlanacak öğrenci adayları YKS tercih robotu ile listelerini hazırlayabilir. İstedikleri puan türünde üniversite tercihlerini gerçekleştirecek öğrenciler kılavuz dahilinde ÖSYM AİS sisteminde olacak.
Yine kılavuz ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercihlerde belirleyici olacak.
YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL ÇALIŞIYOR?
Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.
YKS tercih robotunu kullanabilmek için öncelikle aşağıdaki linke tıklanması gerekecek. Karşınıza çıkan ekrandan detaylı ve hızlı tercih robotu bilgilerine ulaşmanız mümkün olacak.
Buradan detaylı tercih robotu ekranını seçmeniz halinde başarı sıralamasını ve üniversite bilgilerini girerek filtreleme yapabilirsiniz.
Hızlı YKS tercih robotu ekranını seçmeniz halinde ise üniversite bilgilerine doğrudan ulaşabileceğiniz tabloya erişiminiz mümkün olacaktır.
"Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesine ulaşabilirsiniz. "Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz.
Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, TYT/AYT netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ise aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.
YÖK ATLAS ÜNİVERSİTE TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ
YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
ÖSYM tercih kılavuzuna göre adayların en fazla 24 tane sıralaması olabilir.
Buna göre hedefledikleri bölümleri ve üniversiteleri yazmak için aday öğrencilerin 24 satırı olacak. Listenin tamamını doldurmak şartı bulunmuyor.