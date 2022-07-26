Haberler Yaşam Haberleri YKS tercih robotu ile üniversite tercihi nasıl yapılır? ÖSYM YKS tercih kılavuzu 2022 ile üniversite tercihleri başlıyor!
Giriş Tarihi: 26.7.2022 12:13 Son Güncelleme: 26.7.2022 12:15

YKS tercih robotu ile üniversite tercihi nasıl yapılır? ÖSYM YKS tercih kılavuzu 2022 ile üniversite tercihleri başlıyor!

YKS tercihleri başlıyor! Sonuçların ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün’ün duyurduğu üniversite tercih tarihleri için geri sayım başladı. TYT ve AYT YÖK Atlas YKS tercih robotu ile listelerini hazırlayan aday öğrenciler YKS tercih sonuçları ardından kazandıkları bölümlere yerleşecek. Şimdi “üniversite tercihleri ne zaman başlıyor, son gün ne zaman” soruları yanıt arıyor. YKS tercih kılavuzu 2022 ile üniversite tercihleri nasıl yapılır? İşte, YKS tercih tarihleri…

YKS tercih robotu ile üniversite tercihi nasıl yapılır? ÖSYM YKS tercih kılavuzu 2022 ile üniversite tercihleri başlıyor!

YKS tercih kılavuzu ile belirlenen üniversite taban puanları kapsamında listeler hazırlandı. Sayılı saatlerin kaldığı üniversite tercih işlemleri ardından sıra yerleştirme sonuçlarında olacak. Adaylar hedefledikleri bölüme ve üniversiteye ulaşmak için en son adımı geçecek. YKS tercih robotu YÖK Atlas sistemi ile adaylara yardımcı olmaya devam ediyor. Peki, üniversite tercihleri ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte, 2022 YKS tercihleri hakkında merak edilenler…

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS 2022 tercih kılavuzu ile belli olan tarihlerde özellikle üniversite tercihleri son günü merak ediliyor.

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre tercihler 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü başlayacak ve 5 Ağustos 2022 Cuma günü sona erecek.

Yaklaşık iki hafta sürecek YKS tercihleri http://ais.osym.gov.tr sistemi üzerinden alınacak.

YKS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Yök Atlas sisteminden yararlanacak öğrenci adayları YKS tercih robotu ile listelerini hazırlayabilir. İstedikleri puan türünde üniversite tercihlerini gerçekleştirecek öğrenciler kılavuz dahilinde ÖSYM AİS sisteminde olacak.

Yine kılavuz ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercihlerde belirleyici olacak.

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2022 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL ÇALIŞIYOR?

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YKS tercih robotunu kullanabilmek için öncelikle aşağıdaki linke tıklanması gerekecek. Karşınıza çıkan ekrandan detaylı ve hızlı tercih robotu bilgilerine ulaşmanız mümkün olacak.

Buradan detaylı tercih robotu ekranını seçmeniz halinde başarı sıralamasını ve üniversite bilgilerini girerek filtreleme yapabilirsiniz.

Hızlı YKS tercih robotu ekranını seçmeniz halinde ise üniversite bilgilerine doğrudan ulaşabileceğiniz tabloya erişiminiz mümkün olacaktır.

"Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesine ulaşabilirsiniz. "Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz.

Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, TYT/AYT netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ise aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

YÖK ATLAS ÜNİVERSİTE TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

ÖSYM tercih kılavuzuna göre adayların en fazla 24 tane sıralaması olabilir.

Buna göre hedefledikleri bölümleri ve üniversiteleri yazmak için aday öğrencilerin 24 satırı olacak. Listenin tamamını doldurmak şartı bulunmuyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih sonuçları ardından son adım kayıt olacak.

2022 üniversite kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İnternet üzerinden yapılacak kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihlerinde olacak.

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YKS tercih robotu ile üniversite tercihi nasıl yapılır? ÖSYM YKS tercih kılavuzu 2022 ile üniversite tercihleri başlıyor!
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