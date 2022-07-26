YKS tercih kılavuzu ile belirlenen üniversite taban puanları kapsamında listeler hazırlandı. Sayılı saatlerin kaldığı üniversite tercih işlemleri ardından sıra yerleştirme sonuçlarında olacak. Adaylar hedefledikleri bölüme ve üniversiteye ulaşmak için en son adımı geçecek. YKS tercih robotu YÖK Atlas sistemi ile adaylara yardımcı olmaya devam ediyor. Peki, üniversite tercihleri ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte, 2022 YKS tercihleri hakkında merak edilenler…