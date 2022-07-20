Haberler Yaşam Haberleri YKS tercih kılavuzu yayınlandı! 2022 YÖK Atlas tercih robotu ile Üniversite YKS tercihleri ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
Giriş Tarihi: 20.7.2022 16:09 Son Güncelleme: 20.7.2022 16:29

YKS tercih kılavuzu yayınlandı! 2022 YÖK Atlas tercih robotu ile Üniversite YKS tercihleri ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Okulların taban puanları göz önüne alınarak ÖSYM tarafından 2022 YKS tercih kılavuzu yayınlandı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan kılavuzda bilinmesi gereken tüm bu detaylara yer verildi. Adaylar, belirlenen tarih aralıkları içerisinde YÖK Atlas tercih robotu ile YKS tercih kılavuzu içerisinde yer alan bilgilere göre tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki YÖK Atlas tercih robotu ile Üniversite YKS tercihleri ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte YKS tercih kılavuzu 2022 ve tüm bilgiler…

YKS tercih kılavuzu yayınlandı! 2022 YÖK Atlas tercih robotu ile Üniversite YKS tercihleri ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

YKS tercih kılavuzu ile adaylar ÖSYM AİS ekranı üzerinden başvurular yapılıyor. Bilindiği üzere Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2 yıllık ve 4 yıllık taban puanları adayların erişimine açmıştı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı resmi açıklamada YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayımlandığını açıkladı. Peki YÖK Atlas tercih robotu ile Üniversite YKS tercihleri ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte 2022 YKS tercih kılavuzu

SON DAKİKA | YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Twitter hesabından duyurdu;

"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu http://osym.gov.tr sitemizde yayımladık. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr 'den yapacaklardır. Kontenjanların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."

Ayrıca; Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Öğretmenlik Programları'na başvurabilmek için en düşük başarı sıralamalarına yer verildi.

Tıp Fakültesi: En düşük 50 bin

Diş Hekimliği: En düşük 80 bin

Ezcacılık: En düşük 100 bin

Hukuk: En düşük 125 bin

Mühendislik: En düşük 300 bin

Öğretmenlik: En düşük 300 bin

YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.

ÖSYM YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.

Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar YKS tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklar. Başvuru merkezlerinden Tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Adaylar, erişime açılacak olan 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecekler. 2022 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2022 yılı yerleştirme puanları ile 2022 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.

Sınava giren adayların yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri birlikte yapılacaktır. Yerleştirme sonuçları YÖK'e elektronik ortamda iletilecektir.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra bu programlara kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacaktır.

2022-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacaktır. Bu kontenjan ve koşullar "2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"nda yer alacaktır. Adaylar kılavuza 2022 Haziran ayının son haftası içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

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YKS tercih kılavuzu yayınlandı! 2022 YÖK Atlas tercih robotu ile Üniversite YKS tercihleri ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
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