Üniversite tercih süreci 27 Temmuz 2022 itibarıyla başladı. Milyonlarca aday üniversite tercihlerini yayımlanan YKS tercih kılavuzu bilgilerine göre düzenleyecek. Tercihler elektronik ortamda yapılacak olup adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Üniversite tercihleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden bireysel olarak yapılacak. Peki, 2022 YKS tercihleri nasıl yapılır, son gün ne zaman? YÖK Atlas Tercih Robotu ile YKS tercih kılavuzuna bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 'Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun güncel halinin yayımlandığını açıkladı.

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Değerli YKS adaylarımız, 'Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun güncel hali internet sitemizde yayımlanmıştır. 2022-YKS tercih işlemlerinizi 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapabilirsiniz. Tercihlerinizin hayırlı olmasını dilerim" dedi.