Üniversite tercih süreci 27 Temmuz 2022 itibarıyla başladı. Milyonlarca aday üniversite tercihlerini yayımlanan YKS tercih kılavuzu bilgilerine göre düzenleyecek. Tercihler elektronik ortamda yapılacak olup adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Üniversite tercihleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden bireysel olarak yapılacak. Peki, 2022 YKS tercihleri nasıl yapılır, son gün ne zaman? YÖK Atlas Tercih Robotu ile YKS tercih kılavuzuna bu başlık altından ulaşabilirsiniz.
Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Değerli YKS adaylarımız, 'Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun güncel hali internet sitemizde yayımlanmıştır. 2022-YKS tercih işlemlerinizi 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapabilirsiniz. Tercihlerinizin hayırlı olmasını dilerim" dedi.
YKS TERCİHLERİ BAŞLADI!
YKS 2022 tercih kılavuzu ile belli olan tarihlerde özellikle üniversite tercihleri son günü merak ediliyor.
ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre tercih tarihleri şöyle:
27 Temmuz 2022 (bugün) - 5 Ağustos 2022 Cuma
Yaklaşık iki hafta sürecek YKS tercihleri http://ais.osym.gov.tr sistemi üzerinden alınacak.
YKS TERCİHİ NASIL YAPILIR?
Yök Atlas sisteminden yararlanacak öğrenci adayları YKS tercih robotu ile listelerini hazırlayabilir. İstedikleri puan türünde üniversite tercihlerini gerçekleştirecek öğrenciler kılavuz dahilinde ÖSYM AİS sisteminde olacak.
Yine kılavuz ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercihlerde belirleyici olacak.
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL ÇALIŞIYOR?
Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.
YKS tercih robotunu kullanabilmek için öncelikle aşağıdaki linke tıklanması gerekecek. Karşınıza çıkan ekrandan detaylı ve hızlı tercih robotu bilgilerine ulaşmanız mümkün olacak.
Buradan detaylı tercih robotu ekranını seçmeniz halinde başarı sıralamasını ve üniversite bilgilerini girerek filtreleme yapabilirsiniz.
Hızlı YKS tercih robotu ekranını seçmeniz halinde ise üniversite bilgilerine doğrudan ulaşabileceğiniz tabloya erişiminiz mümkün olacaktır.
"Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesine ulaşabilirsiniz. "Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz.
Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, TYT/AYT netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ise aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.
YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
ÖSYM tercih kılavuzuna göre adayların en fazla 24 tane sıralaması olabilir.
Buna göre hedefledikleri bölümleri ve üniversiteleri yazmak için aday öğrencilerin 24 satırı olacak. Listenin tamamını doldurmak şartı bulunmuyor.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Tercih sonuçları ardından son adım kayıt olacak.
2022 üniversite kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
İnternet üzerinden yapılacak kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihlerinde olacak.