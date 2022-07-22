YKS tercih kılavuzu yayında! Puanların açıklanmasının ardından hedefledikleri üniversite ve bölümler için YÖK Atlas YKS tercih robotu sistemini ziyaret eden aday öğrenciler listesini hazırladı. Bir an önce üniversite tercih işlemlerini tamamlamak isteyen öğrenciler "YKS tercihleri ne zaman başlıyor ve bitiyor" sorularına yanıt arıyor. İşte, YKS tercih tarihleri ile üniversite tercih kılavuzu ve robotu…