YKS tercih sonuçları için heyecan dorukta. Milyonlarca adayın katılımıyla gerçekleştirilen üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih maratonu başlamıştı. 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında tamamlanan tercih sürecinin ardından üniversite yerleştirme sonuçları gündemdeki yerini aldı. Bu noktada milyonlarca üniversite adayı, YKS tercih sonuçları için gözlerini ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Peki, üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte 2022 YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı ve son gelişmeler...
2022 YKS tercih sonuçları için tüm gözler ÖSYM AİS ekranına çevrilmiş durumda. Üniversite tercih sonuçları sorgulama ekranı henüz erişime açılmadı. YKS tercih sonuçlarının üniversite kayıtları başlamadan önce açıklanması bekleniyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022 YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, gün ve saat hakkında bir bilgi vermedi. Sınav sonuçlarını genelde 15 gün içerisinde duyuran ÖSYM'nin, YKS tercih sonuçlarını en geç 20 Ağustos tarihine kadar açıklaması bekleniyor.
Geçtiğimiz yıl tercih başvuruları 5-20 Ağustos'ta alınmış yerleştirme sonuçları ise 31 Ağustos'ta erişime açılmıştı. Bu bilgi ile birlikte üniversite kayıtlarının 22 Ağustos'ta başlayacağı göz önüne alındığında, YKS tercih sonuçlarının 15 - 20 Ağustos tarihleri arasında açıklanacağı söylenebilir.
ÖSYM tarafından resmi bir açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, puan ve başarı sıralamalarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirdi. Bir yükseköğretim kurumu ve bölümüne yerleşen adaylar, üniversiteye kayıt hakkı kazanacak.
YÖK açıklamasına göre üniversite kayıt işlemleri, 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Elektronik üniversite kayıtları ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.
Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için Belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.
Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacak.