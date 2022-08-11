Haberler Yaşam Haberleri YKS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sınav takvimi ile Üniversite yerleştirme - YKS tercih sonuçları belli oldu mu, hangi tarihte saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 11.8.2022 23:25 Son Güncelleme: 11.8.2022 23:26

YKS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sınav takvimi ile Üniversite yerleştirme - YKS tercih sonuçları belli oldu mu, hangi tarihte saat kaçta açıklanacak?

Üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilere ÖSYM tarafından uygulanan 2022 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonunun sona ermesi ve sonuçların açıklanmasının ardından üniversite yerleştirme sonuçlarını merak edenler "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?"sorusuna cevap arıyor. Güncel ÖSYM sınav takvimi ile YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu yanıtları ve detaylar.

YKS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sınav takvimi ile Üniversite yerleştirme - YKS tercih sonuçları belli oldu mu, hangi tarihte saat kaçta açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından üniversite adaylarına uygulanan 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası aldıkları puanları öğrenen ve tercih yapan adaylar 2022 üniversite yerleştirme sonuçlarını öğrenmek isteyerek "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu üzerinden araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor.

SON DAKİKA | YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM ile 2022 YKS tercih sonuçları açıklanma tarihi ve tüm detaylar şöyle;

YKS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sınav takvimi ile Üniversite yerleştirme - YKS tercih sonuçları belli oldu mu, hangi tarihte saat kaçta açıklanacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

YKS tercih sonuçları ÖSYM açıklama yapdığı andan itibaren sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile sorgulama yapılabilecek.

YKS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sınav takvimi ile Üniversite yerleştirme - YKS tercih sonuçları belli oldu mu, hangi tarihte saat kaçta açıklanacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Sonuçları genelde 15 gün içerisinde duyuran ÖSYM'nin en geç 20 Ağustos tarihine kadar YKS tercih sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YKS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sınav takvimi ile Üniversite yerleştirme - YKS tercih sonuçları belli oldu mu, hangi tarihte saat kaçta açıklanacak?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, puan ve başarı sıralamalarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirdi. Bir yükseköğretim kurumu ve bölümüne yerleşen adaylar, üniversiteye kayıt hakkı kazanacak.

YÖK açıklamasına göre üniversite kayıt işlemleri, 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Elektronik üniversite kayıtları ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.

YKS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sınav takvimi ile Üniversite yerleştirme - YKS tercih sonuçları belli oldu mu, hangi tarihte saat kaçta açıklanacak?

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için Belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

YKS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sınav takvimi ile Üniversite yerleştirme - YKS tercih sonuçları belli oldu mu, hangi tarihte saat kaçta açıklanacak?

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.

YKS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sınav takvimi ile Üniversite yerleştirme - YKS tercih sonuçları belli oldu mu, hangi tarihte saat kaçta açıklanacak?

Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacak.

YKS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sınav takvimi ile Üniversite yerleştirme - YKS tercih sonuçları belli oldu mu, hangi tarihte saat kaçta açıklanacak?

YKS EK TERCİH NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzu kapsamında ek tercihlere dair detaylar da paylaşıldı.

Buna göre ilk tercihte önlisans ya da lisans bölümlerinden herhangi birine yerleşemeyen adaylar üniversite tercih sonuçları ardından boş kalan kontenjanlara yerleştirilmek üzere başvuruda bulunacak.

YKS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sınav takvimi ile Üniversite yerleştirme - YKS tercih sonuçları belli oldu mu, hangi tarihte saat kaçta açıklanacak?

Tarih henüz belli olmadı.

YKS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sınav takvimi ile Üniversite yerleştirme - YKS tercih sonuçları belli oldu mu, hangi tarihte saat kaçta açıklanacak?

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YKS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sınav takvimi ile Üniversite yerleştirme - YKS tercih sonuçları belli oldu mu, hangi tarihte saat kaçta açıklanacak?
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