YKS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sınav takvimi ile Üniversite yerleştirme - YKS tercih sonuçları belli oldu mu, hangi tarihte saat kaçta açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından üniversite adaylarına uygulanan 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası aldıkları puanları öğrenen ve tercih yapan adaylar 2022 üniversite yerleştirme sonuçlarını öğrenmek isteyerek "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu üzerinden araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor.

SON DAKİKA | YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM ile 2022 YKS tercih sonuçları açıklanma tarihi ve tüm detaylar şöyle;