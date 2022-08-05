YKS tercih sonuçları için kritik süreç başladı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi konuyla ilgili bir tarih bilgisini paylaşmamıştı ancak genel olarak iki üç haftalık kısa süreçte sonuçları adayların erişimine açıyor. "YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?" soruları ise tercihlerin sona ereceği bugünde gündem maddelerinden biri olarak öne çıkıyor. İşte YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar…