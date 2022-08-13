YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Yaklaşık 3 milyon adayın katılım sağladığı üniversite sınavı sonuçlarının ardından tercih işlemleri yapıldı ve şimdi de üniversite tercih sonuçları açıklanacak. Bu noktada; üniversite YKS yerleştirme sonuçları hakkında araştırmalar yapılırken gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki; YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YKS tercih sonuçları 2022 son durum.
YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM AİS ekranında. Üniversite tercih sonuçları için erişim ekranı henüz açılmadı. YKS tercih sonuçlarının üniversite kayıtları başlamadan evvel açıklanması bekleniyor…
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir bilgi yayımlanmadı. Ancak tercihlerin sona erdiği tarih ile elektronik kayıtların başlayacağı tarih göz önüne alındığında ortalama bir tarih elde etmek mümkün. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.
YKS TERCİH SONUÇLARI 2022
YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, gün ve saat hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Sonuçları genelde 15 gün içerisinde duyuran ÖSYM'nin en geç 20 Ağustos tarihine kadar YKS tercih sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Üniversite kayıtlarının 22 Ağustos'ta başlayacağı göz önüne alındığında, YKS tercih sonuçları 13- 20 Ağustos aralığında açıklanabilir. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, puan ve başarı sıralamalarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirdi. Bir yükseköğretim kurumu ve bölümüne yerleşen adaylar, üniversiteye kayıt hakkı kazanacak.
YÖK açıklamasına göre üniversite kayıt işlemleri, 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Elektronik üniversite kayıtları ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.
Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için Belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.
Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacak.