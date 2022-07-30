Üniversite tercihleri hala devam ediyor. Ağustos başına kadar devam edecek olan Üniversite tercihleri için şimdiden YKS tercihleri ne zaman açıklanacak ÖSYM açıklama yaptı mı gibi sorular yöneltilmeye başlandı. Özellikle bazı öğrenciler YKS tercihlerini şimdiden tamamladı ve üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasını bekleniyor. Üniversite tercih sonuçları 2022 için ÖSYM duyuru bekleniyor. Peki, YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YKS tercih sonuçları açıklanma tarihi!