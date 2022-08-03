ÖSYM takvimine göre, TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri, 27 Temmuz'da başladı ve 5 Ağustos'ta sona erecek. Üniversite adayları, aldıkları puanlara göre tercih işlemlerine devam ediyor. İşlemlerini tamamlayan öğrenciler ise YKS tercih sonuçları için geri sayıma geçti. Üniversite kayıtlarının 22 Ağustos'ta başlayacağı bilinirken YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? ÖSYM 2022 YKS üniversite tercih sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu? İşte detaylar…
27 Temmuz tarihinde başlayan üniversite tercihleri, 5 Ağustos 2022 Cuma günü son bulacak. ÖSYM tarafından 2022 YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında resmi bir açıklama gelmedi.
Geçtiğimiz yıllara bakıldığında YKS tercih sonuçları, tercih bitiminden yaklaşık iki hafta sonra açıklandı. Buna göre, üniversite tercih sonuçlarının bu sene 19 Ağustos gibi açıklanması bekleniyor.
Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.
Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.
Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacak.
2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler puan ve başarı sıralamalarına göre tercih işlemlerini gerçekleştiriyor. Bir yükseköğretim kurumu ve bölümüne yerleşen adaylar üniversiteye kayıt hakkı kazanacak.
YÖK açıklamasına göre üniversite kayıt işlemleri, 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Elektronik üniversite kayıtları ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasındaalınacak.
Yök Atlas sisteminden yararlanacak öğrenci adayları YKS tercih robotu ile listelerini hazırlayabilir. İstedikleri puan türünde üniversite tercihlerini gerçekleştirecek öğrenciler kılavuz dahilinde ÖSYM AİS sisteminde olacak.
Yine kılavuz ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercihlerde belirleyici olacak.
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