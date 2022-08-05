YKS tercih sonucu sorgulama tarihi için ÖSYM duyuruları takip ediliyor. Üniversite tercihleri son günü ardından "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi" soruları yanıt aramaya başladı. Üniversite kayıt tarihleri gelmeden adayların erişimine açılacak sonuçlar sonrası ek tercih dönemi beklenecek. Peki, YKS tercih sonuçları 2022 açıklandı mı, kaç günde açıklanır, erken belli olur mu? İşte yanıtlar…
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Üniversite tercihleri bugün (5 Ağustos 2022) bitiyor. Aday öğrenciler TYT, AYT ve YDT puan türlerinde hedefledikleri bölümlerin ve üniversitelerin listesini hazırladı.
Sonuçların ardından ek tercih dönemi bekleniyor, ardından üniversite kayıtları için işlemler başlayacak.
YKS tercih sonuçları için net bir tarih verilmedi. Adaylar önceki senelere odaklandı.
YKS TERCİH SONUÇLARI KAÇ GÜNDE AÇIKLANIR?
ÖSYM tarafından üniversite tercihleri sonuç tarihi hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Bu noktada adaylar geçen yıllarda ortalama ne zaman açıklandığına odaklandı.
Geçtiğimiz yıllarda tercih bitiminden yaklaşık iki hafta sonra açıklandığı görülen sonuçların buna göre bu sene 19 Ağustos gibi açıklanması bekleniyor.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler puan ve başarı sıralamalarına göre tercih işlemlerini gerçekleştiriyor. Bir yükseköğretim kurumu ve bölümüne yerleşen adaylar üniversiteye kayıt hakkı kazanacak.
YÖK açıklamasına göre üniversite kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Elektronik üniversite kayıtları ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.
YKS TERCİHİ NASIL YAPILIR?
ÖSYM AİS sistemi üzerinden alınan tercihler önümüzdeki hafta Cuma günü sona erecek. Bu zamana kadar YÖK tarafından açıklanan tercih kodları listelere eklenecek ve onaya gönderilecek. Bu noktada kılavuz adımları inceleniyor:
YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
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