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Giriş Tarihi: 26.7.2022 07:45

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman belli olur?

YKS tercihleri için geri sayım başladı. Hedefledikleri bölümlerin ve üniversitelerin listesini hazırlayan aday öğrenciler tercihlerini gerçekleştirmeyi bekliyor. Yerleştirme sonuçları için de araştırmalar başladı. Adaylar “YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır” sorularına yanıt arıyor. YKS tercih sonuçları sorgulaması yine ÖSYM AİS sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, 2022 YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar…

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman belli olur?

YKS tercih sonuçları sorgulamaları başladı! 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak üniversite tercihleri yaklaşık iki hafta sürecek. Ardından yerleştirme sonuçları erişime açılacak ve kayıt işlemleri başlayacak. Aday öğrenciler "2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır" sorularına yanıt arıyor. Gözler ÖSYM duyurularına dönerken geçen senenin tarihleri de adaylara fikir veriyor. Peki, YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler…

YKS TERCİHLERİ BAŞLIYOR!

YKS 2022 tercih kılavuzu ile üniversite tercih tarihleri belli oldu.

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre tercihler 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü başlayacak ve 5 Ağustos 2022 Cuma günü sona erecek.

Yaklaşık iki hafta sürecek YKS tercihleri http://ais.osym.gov.tr sistemi üzerinden alınacak.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının öğrencilere duyurulacağı gün henüz ÖSYM takviminde belirtilmedi.

5 Ağustos 2022 tarihinde sona erecek tercihlerin ardından üniversite kayıt işlemleri gelmeden sonuçlar açıklanacak.

Resmi açıklama geldiğinde haberimizde olacak.

ÜNİVERSİTE YKS TERCİH SONUÇLARI KAÇ GÜNDE AÇIKLANIR?

Geçtiğimiz senelerde yaklaşık iki hafta süren tercihlerin ardından yerleştirme sonuçları da tercihlerin bitiminden iki hafta sonra açıklanmıştı.

Buna göre YKS üniversite tercih sonuçlarının 19 Temmuz gibi duyurulması bekleniyor.

2022 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Tercih sonuçları ardından son adım kayıt olacak.

2022 üniversite kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İnternet üzerinden yapılacak kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihlerinde olacak.

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YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman belli olur?
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