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Giriş Tarihi: 3.8.2022 17:35

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite adayları dikkat! ÖSYM ile YKS tercih sonuçları için tarih...

YKS tercih sonuçları için milyonların geri sayımı başladı. Üniversite tercihlerinin 5 Ağustos tarihinde sona ereceği bilinirken öte yandan ÖSYM sonuç tarihiyle ilgili bir bilgi vermedi. Geçtiğimiz yıl tercihlerin sona ermesinden iki hafta sonra genel olarak sonuçların erişime açıldığı görülüyor. Peki, Bu yıl YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte 2022 YKS tercihleri sonuç tarihi ile ilgili detaylar...

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite adayları dikkat! ÖSYM ile YKS tercih sonuçları için tarih...

Milyonlarca aday YKS tercih sonuçları için gözünü ÖSYM'ye çevirdi. Üniversite tercihlerinin 27 Temmuz – 5 Ağustos tarihleri aralığında tamamlanacağı bilinirken bu noktada adaylar sonuç tarihini merak ediyor. "2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM, üniversite tercihlerine ilişkin tarihi takviminde duyurmamıştı. İşte YKS tercih sonuçları için verilen o tarih ve merak edilen tüm detaylar...

2022 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

27 Temmuz tarihinde başlayan üniversite tercihleri, 5 Ağustos 2022 Cuma günü son bulacak. ÖSYM tarafından 2022 YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında resmi bir açıklama gelmedi.

Geçtiğimiz yıllara bakıldığında YKS tercih sonuçları, tercih bitiminden yaklaşık iki hafta sonra açıklandı. Buna göre, üniversite tercih sonuçlarının bu sene 19 Ağustos gibi açıklanması bekleniyor.

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

YKS tercih sonuçları için kritik saatlere girildi! 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak ÖSYM’den açıklama geldi mi?

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.

Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacak.

2022 YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler puan ve başarı sıralamalarına göre tercih işlemlerini gerçekleştiriyor. Bir yükseköğretim kurumu ve bölümüne yerleşen adaylar üniversiteye kayıt hakkı kazanacak.

YÖK açıklamasına göre üniversite kayıt işlemleri, 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Elektronik üniversite kayıtları ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasındaalınacak.

YKS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Yök Atlas sisteminden yararlanacak öğrenci adayları YKS tercih robotu ile listelerini hazırlayabilir. İstedikleri puan türünde üniversite tercihlerini gerçekleştirecek öğrenciler kılavuz dahilinde ÖSYM AİS sisteminde olacak.

Yine kılavuz ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercihlerde belirleyici olacak.

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2022 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite adayları dikkat! ÖSYM ile YKS tercih sonuçları için tarih...
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