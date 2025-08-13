YKS tercih sonuçları ne zaman ve nereden duyurulacak? 2025 ÖSYM takvimi ile YKS tercihleri sonuç tarihi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 tercih sürecinin tamamlanmasının ardından, üniversitelere kayıt tarihleri ve ek yerleştirme süreci de merak konusu oldu. Tercih süreci sona ererken, sonuçların açıklanacağı tarih de araştırılıyor. Tercihler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) değerlendirmeleri sonucunda ilan edilecek. Peki, 2025 YKS tercihleri bitti mi? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...