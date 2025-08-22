YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: ÖSYM ile 2025 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır?

YKS tercih dönemi sona erdi. ÖSYM'nin resmi ekranı üzerinden yapılan tercihler sonrasında, üniversite yerleştirme sonuçlarını bekleyen adaylar heyecanlı bir süreç yaşıyor. Sonuçların açıklanacağı tarih merak edilirken, öğrenciler sürekli olarak sorgulama ekranını takip ediyor. Peki, 2025 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM üzerinden erişilebilecek tercih sonuçları ve tüm detaylar…
YKS yerleştirme süreci ÖSYM tarafından yürütülüyor. Tercih dönemi için takvim açıklansa da, yerleştirme sonuçlarının kesin yayın tarihi henüz paylaşılmadı.
Geçen yıl, tercihler 25 Temmuz – 2 Ağustos tarihleri arasında alınmış, yerleştirme sonuçları ise 13 Ağustos tarihinde erişime açılmıştı.Bu yılda da sonuçların Eylül ayına kalmadan ilan edilmesi bekleniyor.
ÖSYM tarafından "YKS tercih sonuçları açıklandı" duyurusu geldikten sonra adaylar sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulama ekranına ulaşacak.
T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte sorgulama işlemi gerçekleştirilecek. Şifresini unutan adaylar ÖSYM'den şifremi unuttum şeçeneğiyle veya e-Devlet giriş seçeneğiyle sisteme giriş yapabilecek.
YKS tercih sonuçları ekranında adaylar yerleştikleri üniversiteyi, bölümü, puan türünü, tercih sıralaması gibi bilgileri görüntüleyebilecek.
YKS 2025 TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA
Yerleştirme sonuçları paylaşıldıktan sonra üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar belirlenen tarihlerde istenen belgelerle üniversitelere kayıt yapacak.
Üniversite kayıtları e-Devlet üzerinden online olarak yapılabildiği gibi okulların öğrenci işleri biriminden de yüz yüze olarak gerçekleştirilebilir. Kayıt işlemlerinin bu yıl 25-30 Ağustos tarihleri arasında alınması bekleniyor.