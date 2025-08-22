YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: ÖSYM ile 2025 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır?

YKS tercih dönemi sona erdi. ÖSYM'nin resmi ekranı üzerinden yapılan tercihler sonrasında, üniversite yerleştirme sonuçlarını bekleyen adaylar heyecanlı bir süreç yaşıyor. Sonuçların açıklanacağı tarih merak edilirken, öğrenciler sürekli olarak sorgulama ekranını takip ediyor. Peki, 2025 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM üzerinden erişilebilecek tercih sonuçları ve tüm detaylar…