YKS TERCİH TAKVİMİ 2025: ÖSYM YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman ve nasıl açıklanacak, hangi tarihte sorgulanır?

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kılavuzda belirtildiği üzere, merkezi yerleştirme işlemi adayların yerleştirme puanları, tercihler ve yükseköğretim programlarının kontenjanları ile koşullarına göre bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir. Tüm kontenjan türlerinde yerleştirme önceliği şu şekilde sıralanır: devlet üniversitelerinde genel kontenjan, okul birincileri, depremzedeler ve 34 yaşını doldurmuş kadın adaylar; vakıf üniversitelerinde ise genel kontenjan, şehit ve gazi eş ile çocukları, gazi olan adaylar ve depremzedeler kontenjanı olarak uygulanacaktır. Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden duyurulacak olup, sonuç belgeleri basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.