YKS TERCİH TAKVİMİ 2025: ÖSYM YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman ve nasıl açıklanacak, hangi tarihte sorgulanır?

Üniversite tercih takvimiyle birlikte YKS tercih sonuçları da gündemde. YKS tercih dönemi 1 Ağustos'ta başlayıp 13 gün sürecek. Tercihler tamamlandıktan sonra ÖSYM yerleştirme işlemlerine başlayacak. Yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazanan adaylar, 1-5 Eylül arasında kayıt yaptırabilecek; elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Peki, YKS tercih sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bu yıl tercihlerin tamamlanmasının ardından üniversite kayıtları 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Takvime göre YKS tercih sonuçları en geç 1 Eylül'e kadar açıklanacak. Geçen yılın verilerine göre sonuçların ağustosun son haftasında duyurulması bekleniyor.
ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Kılavuzda belirtildiği üzere, merkezi yerleştirme işlemi adayların yerleştirme puanları, tercihler ve yükseköğretim programlarının kontenjanları ile koşullarına göre bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir. Tüm kontenjan türlerinde yerleştirme önceliği şu şekilde sıralanır: devlet üniversitelerinde genel kontenjan, okul birincileri, depremzedeler ve 34 yaşını doldurmuş kadın adaylar; vakıf üniversitelerinde ise genel kontenjan, şehit ve gazi eş ile çocukları, gazi olan adaylar ve depremzedeler kontenjanı olarak uygulanacaktır. Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden duyurulacak olup, sonuç belgeleri basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
BOŞ KONTENJANLARA EK YERLEŞTİRME
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından YÖK'e bildirilecek. Bu kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak. Ek yerleştirme tercih ücreti 130 TL olarak belirlendi. Kılavuza göre yerleştirme işlemi için yatırılan tercih ücreti iade edilmiyor.