YKS tercihleri başladı mı, saat kaçta başlıyor ve ne zaman bitiyor? 2022 ÖSYM YKS tercih robotu ile üniversite tercihi nasıl yapılır?

YKS tercihleri başladı mı diye merak edenler için heyecan dorukta! Sınava katılan 3 milyonun üzerindeki aday, ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün işaret ettiği 27 Temmuz tarihinde tercihler için harekete geçti. Tercihlere hazırlanan adaylar, YKS tercihleri başladı mı, saat kaçta başlıyor ve ne zaman bitiyor sorularına yanıt arıyor. YKS tercih kılavuzu ve YKS tercih robotu aracılığıyla puan, başarı sıralaması ve kontenjan gibi bilgiler ışığında okul tercihleri yapılacak. Peki, 2022 ÖSYM YKS tercih robotu ile üniversite tercihi nasıl yapılır? İşte yanıtı!