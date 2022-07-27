YKS tercihleri başladı mı, saat kaçta başlıyor ve ne zaman bitiyor? 2022 ÖSYM YKS tercih robotu ile üniversite tercihi nasıl yapılır?

YKS tercihleri başladı mı diye merak edenler için heyecan dorukta! Sınava katılan 3 milyonun üzerindeki aday, ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün işaret ettiği 27 Temmuz tarihinde tercihler için harekete geçti. Tercihlere hazırlanan adaylar, YKS tercihleri başladı mı, saat kaçta başlıyor ve ne zaman bitiyor sorularına yanıt arıyor. YKS tercih kılavuzu ve YKS tercih robotu aracılığıyla puan, başarı sıralaması ve kontenjan gibi bilgiler ışığında okul tercihleri yapılacak. Peki, 2022 ÖSYM YKS tercih robotu ile üniversite tercihi nasıl yapılır? İşte yanıtı!
YKS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?
YKS tercihleri bugün başlıyor!
YKS 2022 tercih kılavuzu ile belli olan tarihlerde özellikle üniversite tercihleri son günü merak ediliyor.
ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre tercihler 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü (bugün) başlıyor ve 5 Ağustos 2022 Cuma günü sona eriyor.
10 gün sürecek olan YKS tercihleri http://ais.osym.gov.tr sistemi üzerinden alınacak.
YKS ÜNİVERSİTE TERCİHİ NASIL YAPILIR?
Yök Atlas sisteminden yararlanacak öğrenci adayları YKS tercih robotu ile listelerini hazırlayabilir. İstedikleri puan türünde üniversite tercihlerini gerçekleştirecek öğrenciler kılavuz dahilinde ÖSYM AİS sisteminde olacak.
Yine kılavuz ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercihlerde belirleyici olacak.
YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL ÇALIŞIYOR?
Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.
YKS tercih robotunu kullanabilmek için öncelikle aşağıdaki linke tıklanması gerekecek. Karşınıza çıkan ekrandan detaylı ve hızlı tercih robotu bilgilerine ulaşmanız mümkün olacak.
Buradan detaylı tercih robotu ekranını seçmeniz halinde başarı sıralamasını ve üniversite bilgilerini girerek filtreleme yapabilirsiniz.
Hızlı YKS tercih robotu ekranını seçmeniz halinde ise üniversite bilgilerine doğrudan ulaşabileceğiniz tabloya erişiminiz mümkün olacaktır.
"Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesine ulaşabilirsiniz. "Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz.
Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, TYT/AYT netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ise aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.
YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
ÖSYM tercih kılavuzuna göre adayların en fazla 24 tane sıralaması olabilir.
Buna göre hedefledikleri bölümleri ve üniversiteleri yazmak için aday öğrencilerin 24 satırı olacak. Listenin tamamını doldurmak şartı bulunmuyor.
ADAYLAR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA NASIL YERLEŞTİRİLECEKTİR?
Adaylar, Tablo-3'teki ön lisans, Tablo-4'teki lisans programlarına;
a) TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları,
b) Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,
c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir. Yerleştirme işlemlerinde bu kılavuz ile 2022-YKS Kılavuzunda yer alan kurallar geçerli olacaktır.