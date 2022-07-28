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Giriş Tarihi: 28.7.2022 11:21

YKS tercihleri değiştirilebilir mi? Onaylanan YKS tercihleri değişir mi, iptal edilebilir mi? ÖSYM kılavuz

YKS tercih dönemi başladı. Yaklaşık iki haftaya yayılan işlemler belirlenen son güne kadar yapılmaya devam edilecek. Tercih döneminin iki haftalık bir süreci kapsaması “YKS tercihleri değiştirilebilir mi” sorusunu da beraberinde getirdi. YKS tercih işlemini tamamlayan aday öğrenciler yeniden listelerinde değişiklik yapıp yapamayacağını araştırıyor. Peki, YKS tercihleri değişir mi? İşte yanıtı…

YKS tercihleri değiştirilebilir mi? Onaylanan YKS tercihleri değişir mi, iptal edilebilir mi? ÖSYM kılavuz

"YKS tercihleri değiştirilebilir mi" sorusu tercih dönemiyle birlikte gündemdeki yerini aldı. 5 Ağustos Cuma gününe kadar sürecek üniversite tercihlerinin onay sonrası değişip değişmeyeceği merak konusu. Listelerini hazırlayan aday öğrenciler cevaplarını YKS tercih kılavuzu içinde arıyor. Peki, YKS tercihleri değişir mi? İşte merak edilenler…

YKS TERCİHLERİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

27 Temmuz 2022 tarihinde başlayan YKS tercihleri 5 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek.

ÖSYM kılavuz bilgilerine göre belirtilen tercih süresi içinde yer alan tarihlerde tercih listesi üzerinde değişiklik yapılabilecek.

Sistem tercih süresi bitene kadar açık olacak. Listelerini değiştirmek isteyen adaylar https://ais.osym.gov.tr adresinden ÖSYM AİS giriş bilgileri ile işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Tercih süresi sonrası onay ardından tercihlerde değişiklik yapılamayacak.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının öğrencilere duyurulacağı gün henüz ÖSYM takviminde belirtilmedi.

5 Ağustos 2022 tarihinde sona erecek tercihlerin ardından üniversite kayıt işlemleri gelmeden sonuçlar açıklanacak.

Resmi açıklama geldiğinde haberimizde olacak.

Geçtiğimiz senelerde yaklaşık iki hafta süren tercihlerin ardından yerleştirme sonuçları da tercihlerin bitiminden iki hafta sonra açıklanmıştı.

Buna göre YKS üniversite tercih sonuçlarının 19 Ağustos gibi duyurulması bekleniyor.

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YKS tercihleri değiştirilebilir mi? Onaylanan YKS tercihleri değişir mi, iptal edilebilir mi? ÖSYM kılavuz
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