YKS tercihleri değiştirilebilir mi? Onaylanan YKS tercihleri değişir mi, iptal edilebilir mi? ÖSYM kılavuz

"YKS tercihleri değiştirilebilir mi" sorusu tercih dönemiyle birlikte gündemdeki yerini aldı. 5 Ağustos Cuma gününe kadar sürecek üniversite tercihlerinin onay sonrası değişip değişmeyeceği merak konusu. Listelerini hazırlayan aday öğrenciler cevaplarını YKS tercih kılavuzu içinde arıyor. Peki, YKS tercihleri değişir mi? İşte merak edilenler…
YKS TERCİHLERİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?
27 Temmuz 2022 tarihinde başlayan YKS tercihleri 5 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek.
ÖSYM kılavuz bilgilerine göre belirtilen tercih süresi içinde yer alan tarihlerde tercih listesi üzerinde değişiklik yapılabilecek.
Sistem tercih süresi bitene kadar açık olacak. Listelerini değiştirmek isteyen adaylar https://ais.osym.gov.tr adresinden ÖSYM AİS giriş bilgileri ile işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Tercih süresi sonrası onay ardından tercihlerde değişiklik yapılamayacak.