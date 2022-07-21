Üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS tercih tarihleri ile YKS tercih kılavuzu bilgileri de yayınlandı. YÖK Atlas Tercih Robotu bilgileri ile 2022 Üniversite tercihleri 27 Temmuz'da yapılacak ve 5 Ağustos'ta da son bulacak. YKS tercihleri ÖSYM AİS ekranı aracılığıyla yapılacak olup YKS tercih kılavuzu içerisinde yer alan bölümlerden birisini tercih etmek isteyen öğrenciler, YÖK'ün yayımladığı tercih robotunu kullanabilecekler. Peki; YKS tercihleri nasıl yapılır? İşte YÖK Atlas Tercih Robotu ile YKS tercih kılavuzu bilgileri.
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İLE YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
YKS tercih robotu, birçok öğrencinin bölüm tercihlerinde önemli bir yer tutacak. Türkçe Matematik, Sözel ve Sayısal alanlardan girdikleri YKS sonrası elde ettikleri sonuçlara göre belirli bir puana sahip olan öğrenciler, buna göre tercih kılavuzu içerisinde yer alan bölümlerden birisini tercih edebilecek.
YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.
Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.
YKS tercih robotunu kullanabilmek için öncelikle aşağıdaki linke tıklanması gerekecek. Karşınıza çıkan ekrandan detaylı ve hızlı tercih robotu bilgilerine ulaşmanız mümkün olacak.
Buradan detaylı tercih robotu ekranını seçmeniz halinde başarı sıralamasını ve üniversite bilgilerini girerek filtreleme yapabilirsiniz.
Hızlı YKS tercih robotu ekranını seçmeniz halinde ise üniversite bilgilerine doğrudan ulaşabileceğiniz tabloya erişiminiz mümkün olacaktır.
"Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesine ulaşabilirsiniz. "Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz.
YÖK LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ
YÖK ÖN LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ
Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, TYT/AYT netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ise aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.
YÖK LİSANS ATLASI İÇİN TIKLAYINIZ
YÖK ÖN LİSANS ATLASI İÇİN TIKLAYINIZ
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
2022-2023 eğitim-öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yapılacak merkezî yerleştirme işlemine girecek adaylar, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan faydalanarak tercih bildiriminde bulunacaklar. YKS taban puanlarının bir kısmı ön bilgi amaçlı yayımlanan kılavuz içerisinde yer aldı.
2021 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
YKS TERCİH KILAVUZU ÖN BİLGİSİ İÇİN TIKLAYINIZ
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Adayları tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklar.