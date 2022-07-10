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Giriş Tarihi: 10.7.2022 23:25

YKS tercihleri ne zaman başlayacak? 2022 Üniversite tercihleri için tarih belli oldu mu?

Haziran ayında düzenlenen üniversite sınavı sonrası milyonlarca aday YKS sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ise üniversite tercih işlemleri süreci başlamış olacak. Bu nedenle TYT, AYT, YDT oturumlarına katılan milyonlarca kişi “YKS tercihleri ne zaman başlayacak? 2022 Üniversite tercihleri için tarih belli oldu mu?” sorularına yanıt arıyor. İşte YKS tercihleri 2022 için son gelişmeler.

YKS tercihleri ne zaman başlayacak? 2022 Üniversite tercihleri için tarih belli oldu mu?

YKS tercihleri için araştırmalar hız kesmeden sürüyor. ÖSYM tarafından 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda düzenlenen üniversite sınavı sonuçları Temmuz ayının son haftasında açıklanacak. Sonuçların ardından ise üniversite tercihleri başlamış olacak. Peki; YKS tercihleri ne zaman başlayacak? 2022 Üniversite tercihleri için tarih belli oldu mu? İşte yanıtı!

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 20 Temmuz tarihinde açıklanacak.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir.

İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Adaylar tercihlerini, "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamadan yapacak. Tercih işlemlerinin, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından bir hafta içinde başlayacağı tahmin ediliyor.

Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

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YKS tercihleri ne zaman başlayacak? 2022 Üniversite tercihleri için tarih belli oldu mu?
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