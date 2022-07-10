YKS tercihleri için araştırmalar hız kesmeden sürüyor. ÖSYM tarafından 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda düzenlenen üniversite sınavı sonuçları Temmuz ayının son haftasında açıklanacak. Sonuçların ardından ise üniversite tercihleri başlamış olacak. Peki; YKS tercihleri ne zaman başlayacak? 2022 Üniversite tercihleri için tarih belli oldu mu? İşte yanıtı!
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları 20 Temmuz tarihinde açıklanacak.
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir.
İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAR?
Adaylar tercihlerini, "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamadan yapacak. Tercih işlemlerinin, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından bir hafta içinde başlayacağı tahmin ediliyor.
Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.