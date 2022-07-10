YKS tercihleri için araştırmalar hız kesmeden sürüyor. ÖSYM tarafından 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda düzenlenen üniversite sınavı sonuçları Temmuz ayının son haftasında açıklanacak. Sonuçların ardından ise üniversite tercihleri başlamış olacak. Peki; YKS tercihleri ne zaman başlayacak? 2022 Üniversite tercihleri için tarih belli oldu mu? İşte yanıtı!