Haberler Yaşam Haberleri YKS tercihleri ne zaman? ÖSYM AİS 2022 2022 TYT, AYT, YDT YKS tercih nasıl yapılır, sonuçları ne zaman açıklanır?
Giriş Tarihi: 30.6.2022 14:51

YKS tercihleri ne zaman? ÖSYM AİS 2022 2022 TYT, AYT, YDT YKS tercih nasıl yapılır, sonuçları ne zaman açıklanır?

YKS tercihleri ne zaman? ÖSYM AİS 2022 2022 TYT, AYT, YDT YKS tercih nasıl yapılır, sonuçları ne zaman açıklanır?

YKS tercihleri, üniversite sınav sonucu sonrasında açıklanacak. ÖSYM tarafından YKS tercih ÖSYM AİS ile gerçekleştiriyor. TYT, AYT ve YDT ile lisans ve ön lisans programına yerleşecek olan üniversite adayları tercih sürecinin ne zaman başlayacağını sorguluyor. YKS adayları, ÖSYM YKS tercih kılavuzu yardımıyla tercihlerini yapabilecek. Peki YKS tercihleri ne zaman? ÖSYM AİS 2022 2022 TYT, AYT, YDT YKS tercih nasıl yapılır, sonuçları ne zaman açıklanır?

YKS tercihleri ne zaman, başladı mı, nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor. ÖSYM tarafından sonuçların erişime açılması ile birlikte tercih takvimi/tercih robotu adayların gündeminde yer almaya devam ederken binlerce kişi YKS tercihleri ne zaman başlıyor, son tarih ne zaman sorusuna yanıt aramaya başlayacak. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ÖSYM 2022 YKS yerleştirme kılavuzunu yayınlayacak. Peki YKS tercihleri ne zaman? ÖSYM AİS 2022 2022 TYT, AYT, YDT YKS tercih nasıl yapılır, sonuçları ne zaman açıklanır?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS tercihleri henüz başlamadı. YKS 2022 sonuçlarının açıklanmasının ardından ise üniversite tercihleri için yoğun maraton başlayacak. Ancak henüz ÖSYM tarafından 2022 üniversite tercihleriyle ilgili resmi tarih ve bilgilendirme yapılmadı. Konuya ilişkin resmi bilgi gelmesi durumunda burada yer alacaktır.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, NASIL YAPILIR? 2022 YKS TERCİHLERİ SON TARİH NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih işlemleri henüz belli olmadı. Adaylar tercihlerini, "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamadan belirtilen tarihe kadar yapabilecek.

KILAVUZ YAYIMLANDI MI?

YKS kılavuzu henüz yayınlanmadı.

YKS SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçtiğimiz yıl, 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemlerinin ardından sonuçlar, 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren açıklanmıştı.

Bu yılki oturuma ait sonuçların da 20 Temmuz'da erişime açılması bekleniyor. Söz konusu tarih, ÖSYM'nin çalışmalarına göre daha erken bir zaman dilimine alınabilir.

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YKS tercihleri ne zaman? ÖSYM AİS 2022 2022 TYT, AYT, YDT YKS tercih nasıl yapılır, sonuçları ne zaman açıklanır?
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