YKS tercihleri ne zaman? ÖSYM AİS 2022 2022 TYT, AYT, YDT YKS tercih nasıl yapılır, sonuçları ne zaman açıklanır?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS tercihleri henüz başlamadı. YKS 2022 sonuçlarının açıklanmasının ardından ise üniversite tercihleri için yoğun maraton başlayacak. Ancak henüz ÖSYM tarafından 2022 üniversite tercihleriyle ilgili resmi tarih ve bilgilendirme yapılmadı. Konuya ilişkin resmi bilgi gelmesi durumunda burada yer alacaktır.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, NASIL YAPILIR? 2022 YKS TERCİHLERİ SON TARİH NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih işlemleri henüz belli olmadı. Adaylar tercihlerini, "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamadan belirtilen tarihe kadar yapabilecek.

KILAVUZ YAYIMLANDI MI?

YKS kılavuzu henüz yayınlanmadı.