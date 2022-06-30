YKS tercihleri ne zaman, başladı mı, nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor. ÖSYM tarafından sonuçların erişime açılması ile birlikte tercih takvimi/tercih robotu adayların gündeminde yer almaya devam ederken binlerce kişi YKS tercihleri ne zaman başlıyor, son tarih ne zaman sorusuna yanıt aramaya başlayacak. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ÖSYM 2022 YKS yerleştirme kılavuzunu yayınlayacak. Peki YKS tercihleri ne zaman? ÖSYM AİS 2022 2022 TYT, AYT, YDT YKS tercih nasıl yapılır, sonuçları ne zaman açıklanır?
YKS tercihleri henüz başlamadı. YKS 2022 sonuçlarının açıklanmasının ardından ise üniversite tercihleri için yoğun maraton başlayacak. Ancak henüz ÖSYM tarafından 2022 üniversite tercihleriyle ilgili resmi tarih ve bilgilendirme yapılmadı. Konuya ilişkin resmi bilgi gelmesi durumunda burada yer alacaktır.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih işlemleri henüz belli olmadı. Adaylar tercihlerini, "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamadan belirtilen tarihe kadar yapabilecek.
YKS kılavuzu henüz yayınlanmadı.
Geçtiğimiz yıl, 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemlerinin ardından sonuçlar, 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren açıklanmıştı.
Bu yılki oturuma ait sonuçların da 20 Temmuz'da erişime açılması bekleniyor. Söz konusu tarih, ÖSYM'nin çalışmalarına göre daha erken bir zaman dilimine alınabilir.