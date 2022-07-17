Üniversite sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarihin ardından YKS tercih başvuruları başlayacak. Milyonlarca katılımcı bu noktada "YKS tercihleri ne zaman yapılacak? Üniversite tercihleri 2022/YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere; üniversite sınavı sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde duyurulacak. Geçtiğimiz yıl YKS tercihleri Ağustos ayında alınmıştı. İşte 2022 Üniversite tercih yerleştirme işlemlerinde son durum.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Geçtiğimiz yıl 2021'de YKS tercihleri 5 Ağustos tarihinde başlamıştı. Bu sene sınav sonuçları 20 Temmuz'da ilan edilecek. 2021 yılının bilgileri göz önüne alınırsa bu sene de YKS tercihlerinin ağustosun ilk haftasında başlaması bekleniyor. Üniversite tercih tarihleri ve kılavuz bilgileri sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından netlik kazanacak.
YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar YKS tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklar. Başvuru merkezlerinden Tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.
Adaylar, erişime açılacak olan 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecekler. 2022 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2022 yılı yerleştirme puanları ile 2022 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.
Sınava giren adayların yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri birlikte yapılacaktır. Yerleştirme sonuçları YÖK'e elektronik ortamda iletilecektir.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra bu programlara kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacaktır.
2022-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacaktır. Bu kontenjan ve koşullar "2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"nda yer alacaktır. Adaylar kılavuza 2022 Haziran ayının son haftası içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.