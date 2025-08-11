YKS TERCİHLERİ SONUÇ TARİHİ 2025: Gözler ÖSYM’de! YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

YKS tercih sonuçlarına dair araştırmalar hız kazandı. Aldıkları puanları göz önünde bulundurarak üniversitelerin taban puanlarına göre tercihlerini yapan adaylar, 2025 YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi osym.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Peki, YKS tercih sonuçları duyuruldu mu? 2025 üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.