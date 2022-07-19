Üniversite taban puanları ve kontenjanları bilgisi! 2022 Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık 2 ve 4 yıllık YKS Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları belli oldu mu?

YKS Üniversite taban puanları ile ilgili sorgulamalar binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. İyi bir üniversitenin hayalini kuran öğrenciler Üniversitelerin 2 yıllık TYT ve 4 yıllık AYT taban puanları ve başarı sıralaması YKS 2022 tercih kılavuzunu göz önünde bulunduracak. Adaylar 27 Temmuz itibariyle başlayacak tercih işlemleri için üniversite taban puanları, kontenjanları ve sıralamalarına kılavuzdan ulaşabilecek. Peki YKS Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2 ve 4 yıllık Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık Üniversite taban puanları 2022!
YKS 2022 taban puanları açıklanmadığı için başarı sıralaması ve kontenjanları da henüz açıklanmadı. 2021 YKS taban puanları ve geçmiş yıllara ait 2 yıllık ve 4 yıllık taban puanları ÖSYM sistemi üzerinden sorgulanabiliyor.
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YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2021 İÇİN TIKLAYINIZ
ÖSYM Başkanı Aygün, 18-19 Haziranda gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi.
Üniversite taban puanları henüz açıklanmadı. 2022 Üniversite taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları gibi detaylar ÖSYM tarafından açıklanan kılavuz ile belli olacak. Haberimizden geçen seneye ait 2021 Üniversite taban puanları başarı ve kontenjan sıralaması ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.
2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlanacak.
2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.
Adayları tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.
Adaylar, erişime açılacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecekler. 2022 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2022 yılı yerleştirme puanları ile 2022 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.
Yükseköğretim Kurumları Sınavına bu sene kaç kişinin girdiğini de ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıkladı. YKS 2022 sınavına TYT alanında 3 milyon 8 bin 287 kişi, AYT'de 1 milyon 852 bin 678 kişi, YDT alanında ise 132 bin 485 öğrenci katılım gösterdi.