YKS’de 200, 210, 220, 230, 240 ve 250 puanla hangi üniversiteye girebilirim? İşte 2022 YKS tercih robotu ile lisans - önlisans üniversite taban puanları

YKS tercihleri için geri sayım resmen başlarken öte yandan özellikle 200, 210, 220, 230, 240 ve 250 puanla tercih yapacak olan adaylar "200, 210, 220, 230, 240 ve 250 puanla hangi üniversiteye girebilirim?" sorularına yanıt aramaya başladı. Üniversite hayali kuran binlerce genç ise Bu hafta içerisinde ÖSYM tarafından üniversitelerin 2022 yılına ait taban puanları, başarı sıralamaları ve ön lisans ile lisans bölümleri listesini paylaşmasını bekliyor. İşte üniversite taban puanları ve YKS tercihlerine dair bilinmesi gerekenler...
TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Halis Aygün sonuç açıklaması ardından;
"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." dedi!
YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI ÖSYM İÇİN TIKLAYINIZ
*Henüz üniversitelerin güncel taban puanları listesi yayımlanmadı. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...
YKS 2022 taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak 2021 YKS taban puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Geçmiş yıllara ait 2 yıllık ve 4 yıllık taban puanları bu sistem üzerinden sorgulanıyor:
YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2021 İÇİN TIKLAYINIZ
YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar YKS tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklar. Başvuru merkezlerinden Tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.
Adaylar, erişime açılacak olan 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecekler. 2022 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2022 yılı yerleştirme puanları ile 2022 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.
Sınava giren adayların yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri birlikte yapılacaktır. Yerleştirme sonuçları YÖK'e elektronik ortamda iletilecektir.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra bu programlara kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacaktır.
2022-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacaktır. Bu kontenjan ve koşullar "2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"nda yer alacaktır. Adaylar kılavuza 2022 Haziran ayının son haftası içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.