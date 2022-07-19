YKS’de 200, 210, 220, 230, 240 ve 250 puanla hangi üniversiteye girebilirim? İşte 2022 YKS tercih robotu ile lisans - önlisans üniversite taban puanları

YKS tercihleri için geri sayım resmen başlarken öte yandan özellikle 200, 210, 220, 230, 240 ve 250 puanla tercih yapacak olan adaylar "200, 210, 220, 230, 240 ve 250 puanla hangi üniversiteye girebilirim?" sorularına yanıt aramaya başladı. Üniversite hayali kuran binlerce genç ise Bu hafta içerisinde ÖSYM tarafından üniversitelerin 2022 yılına ait taban puanları, başarı sıralamaları ve ön lisans ile lisans bölümleri listesini paylaşmasını bekliyor. İşte üniversite taban puanları ve YKS tercihlerine dair bilinmesi gerekenler...