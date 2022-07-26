YKS’de 200, 210, 220, 230, 240 ve 250 puanla hangi üniversiteye girebilirim? İşte düşük puanla alan üniversite ve bölümlerin listesi ve taban puanları

YKS'de 200, 210, 220, 230, 240 ve 250 puan alan ve tercih yapmak isteyen vatandaşlar düşük puanlı üniversiteleri ve bölümleri merak ediyor. Puanlarını tercihlerde değerlendirmek isteyenler taban puanlarını incelemeye başladı. Öte yandan internet üzerinden "200, 210, 220, 230, 240 ve 250 puanla hangi üniversiteye girebilirim?" sorularına da yanıt arıyor. İşte üniversite taban puanları listesi ve tüm detaylar...