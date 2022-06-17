YKS’de maske takmak zorunlu mu? ÖSYM ile 2022 YKS sınavında maske takılacak mı, kalktı mı?

"YKS maske zorunlu mu?" sorusu sınava saatler kala yanıt arıyor. Geçtiğimiz günlerde Bakan Fahrettin Koca tarafından açıklanan maske zorunluluğu güncellemesi kademe kademe uygulanmaya devam ediyor. Hafta sonu üniversite sınavına girecek adaylar "YKS'de maske takmak zorunlu mu?" sorusuna yanıt arıyor. Sorunun yanıtı için gözler ÖSYM açıklamasına çevrildi. Peki, 2022 YKS sınavında maske takılacak mı, kalktı mı? İşte detaylar…
YKS'DE MASKE ZORUNLU MU, DAĞITILACAK MI?
Önceki yıllarda pandemi kuralları kapsamında ÖSYM sınavları maske eşliğinde gerçekleşiyordu. ÖSYM tarafından adaylara ve gözetmenlere maske, eldiven ve dezenfektan dağıtılıyordu.
Peki, maske zorunluluğunun kaldırılması ardından YKS sınavında maske takılacak mı? ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün yanıtladı!
2022 YKS SINAVINDA MASKE TAKILACAK MI?
Aygün, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Pandemi döneminden bugüne kadar yapılan sınavlarda, adaylara ve görevlilere 24 milyon 354 bin 152 maske, 24 milyon 388 bin 806 dezenfektan mendil, 6 milyon 324 bin 156 eldiven, 119 bin 177 litrelik el dezenfektanı, 111 bin 116 yüz koruyucu siperlik ve 95 bin 937 tek kullanımlık koruyucu önlük verildi.
Sağlık Bakanlığının almış olduğu kararla HES Kodu uygulaması kaldırılınca biz de Bakanlığımızın kararı doğrultusunda, sınav başvurularında zorunlu tuttuğumuz HES Kodu uygulamasını kaldırdık. Bundan sonraki sınavlarımızda maske ve dezenfektan dağıtımı yapılmayacak, sınav binası girişlerinde adaylara sadece dezenfektanlı mendil verilecek."
YKS SINAVINA MASKE GETİRİLEBİLİR Mİ?
Aygün açıklamasında; "Sınav görevlilerimiz ve adaylarımız, isterlerse kendi maskeleriyle sınava gelebilecekler. Sınav günü Kovid-19 durumu olan adaylarımız olursa Sağlık Bakanlığı e-Nabız üzerinden edinecekleri Kovid-19 pozitif durumunu bildirir laboratuvar sonuç raporunun bir dökümünü sınav günü, atandıkları sınav binası girişindeki görevlilere teslim ettikleri takdirde sınav binasında sadece Kovid-19 pozitif durumu olan adaylar için hazırlanan yedek sınav salonlarında sınava alınacaklardır" dedi.