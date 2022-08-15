Haberler Yaşam Haberleri YKS'de üniversiteye yerleşen öğrenciler ek tercih yapabilir mi? Kimler ikinci ek tercih yapabilir? İşte ÖSYM’nin yanıtı
Giriş Tarihi: 15.8.2022 14:14

YKS'de üniversiteye yerleşen öğrenciler ek tercih yapabilir mi? Kimler ikinci ek tercih yapabilir? İşte ÖSYM’nin yanıtı

YKS’de ilk tercihlerle beraber yerleştirmelerin tamamlanmasının ardından bu kez gözler ikinci tercih başvurularına çevrildi. Adaylar ise bu süreçte bazı sorulara yanıt arıyor. Üniversiteye yerleşen öğrenci ek tercih yapabilir mi konusu da bu sorulardan öne çıkanlar arasında. Peki, Üniversiteye Yerleşen Öğrenci Ek Tercih Yapabilir mi? Kimler Ek Tercih Yapabilir? İşte ÖSYM’nin yanıtı ve detaylar...

YKS’de üniversiteye yerleşen öğrenciler ek tercih yapabilir mi? Kimler ikinci ek tercih yapabilir? İşte ÖSYM’nin yanıtı

YKS tercih sonuçları bugün sabah saatlerinde erişime açıldı. Bazı adaylar kazandıkları okulları öğrenip bunun sevincini yaşarken bazı kişiler ise yerleştiği okul olsa dahi ek tercihlerde yeniden şansını deneyip deneyemeyeceğini merak ediyor. Bu noktada ise "Üniversiteye Yerleşen Öğrenci Ek Tercih Yapabilir mi?" sorusu yanıt arıyor. İşte ÖSYM'den gelen yanıt ve yerleşen öğrenciler için ek tercih konusu detayları...

Puan kesilecek durumlar aşağıda belirtilmiştir:

  • Açık öğretim ya da normal örgün öğretim ile sınavı kazanıp tercihlerinizde de kazandıysanız gitmediğiniz durumlarda puanınız kesilir,
  • Tercih ettiğiniz okul geldi ve yetenek sınavlarına geçerek kayıt hakkı kazandınız ama gitmediniz bu durumda puan kaybı yaşarsınız.
  • Program fark etmeksizin 2 ya da 4 yıllık eğitim veren bir okul kazandığınız takdirde puan kesintisi yaşarsınız
  • Eğer tercih yaparsanız ve gelmezse hiçbir puan kesintisi yaşamazsınız.

YKS tercih sonuçları için beklenen oldu! ÖSYM 2022 YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı...

Tercih yapabilecek adaylar şu şekilde olacak;

Tercih işlemlerini kaçıran adaylar veya herhangi bir nedenle yapmayanlar ek yerleştirmeler için tercih yapabilir.
2022 Ek yerleştirmeye başvurabilmek için 2022-YKS'de ilk yerleştirmede hiçbir lisans/önlisans programına yerleşmemiş olan adaylar yararlanabilmektedir.
Özel yetenek sınavıyla alım yapan bir bölüme yerleşen adaylar da ek tercih işlemlerinden faydalanabilmektedir.
Merkezi yerleştirmede bir örgün yüksek öğretim programına yerleştirilen öğrenciler ile kontenjansız açık öğretime yerleştirilen öğrenciler Anadolu Üniversitesi AÖF'ün kontenjan sınırlaması olmayan bölümleri için ek yerleştirme başvurusu yapabililer.
2022-YKS ek yerleştirmelerde tercih yapabilmeniz için 2022-YKS yerleştirme puanınızın hesaplanmış olması gerekmektedir.

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YKS'de üniversiteye yerleşen öğrenciler ek tercih yapabilir mi? Kimler ikinci ek tercih yapabilir? İşte ÖSYM’nin yanıtı
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